Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил дубль и принес победу над «Арсеналом» в 14-м туре АПЛ со счетом 3:2.
На 52-й минуте португалец из центра штрафной откликнулся на пас Маркуса Рэшфорда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол на Фреде.
Ad
Для Криша эти голы стали 800-м и 801-м в карьере. Он – первый футболист, перешагнувший отметку в 800 забитых мячей в официальных матчах на клубном и международном уровне. Больше всего голов Роналду наколотил в составе «Реала» – 450. В «МЮ» португалец забил 130 мячей, в «Ювентусе» – 101, в «Спортинге» – 5. В составе сборной Португалии Криш оформил 115 голов. У второго бомбардира в истории – легендарного Пеле – 767 официальных голов, третьим идем Лионель Месси – 756. Десятку замыкают еще два действующих футболиста: Роберт Левандовский (578) и Златан Ибрагимович (567).
Чемпионат Англии
Напрягать ли Криша? Усадить Де Хеа? Прими решение за Рангника
Криштиану Роналду, «Манчесер Юнайтед»
Фото: Getty Images
С момента камбэка на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду сыграл за «МЮ» 16 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 2 ассиста. Количество голов португальца в Лиге чемпионов и АПЛ распределилось поровну – по 6 в каждом из турниров.
Португалец пока никак не комментировал историческое достижение – в инстаграме он лишь скромно поздравил партнеров и болельщиков с важной победой над «Арсеналом».
«Мы уже настраиваемся на следующую игру – некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в привычное русло. Но впереди еще долгий путь на пути к нашей цели. Поздравляю всех партнеров по команде – отличная командная работа! И особая благодарность нашим болельщикам – без вас мы бы не справились», – написал Роналду.
Матч с Арсеналом показал: Рангник уже изменил «МЮ». Тащил не только Роналду.
«Арсенал» забил скандальный мяч в ворота Де Хеа. Судья должен был отменить? Разбираемся.
Чемпионат Англии
Двух охранников Роналду обвиняют в незаконной охране Роналду
Ballon d'Or
Рейтинг «ЗМ» за всю историю. Месси и Роналду в топ-2 – кто 3-й?
Реклама
Ad
Реклама
Ad