Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оформил дубль и принес победу над «Арсеналом» в 14-м туре АПЛ со счетом 3:2.

На 52-й минуте португалец из центра штрафной откликнулся на пас Маркуса Рэшфорда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол на Фреде.

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Для Криша эти голы стали 800-м и 801-м в карьере. Он – первый футболист, перешагнувший отметку в 800 забитых мячей в официальных матчах на клубном и международном уровне. Больше всего голов Роналду наколотил в составе «Реала» – 450. В «МЮ» португалец забил 130 мячей, в «Ювентусе» – 101, в «Спортинге» – 5. В составе сборной Португалии Криш оформил 115 голов. У второго бомбардира в истории – легендарного Пеле – 767 официальных голов, третьим идем Лионель Месси – 756. Десятку замыкают еще два действующих футболиста: Роберт Левандовский (578) и Златан Ибрагимович (567).

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Криштиану Роналду, «Манчесер Юнайтед» Фото: Getty Images

С момента камбэка на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду сыграл за «МЮ» 16 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 2 ассиста. Количество голов португальца в Лиге чемпионов и АПЛ распределилось поровну – по 6 в каждом из турниров.

Португалец пока никак не комментировал историческое достижение – в инстаграме он лишь скромно поздравил партнеров и болельщиков с важной победой над «Арсеналом».

«Мы уже настраиваемся на следующую игру – некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в привычное русло. Но впереди еще долгий путь на пути к нашей цели. Поздравляю всех партнеров по команде – отличная командная работа! И особая благодарность нашим болельщикам – без вас мы бы не справились», – написал Роналду.

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