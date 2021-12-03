Бывший футболист и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался в безграничном уважении к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.

Полузащитник выиграл с «Челси» 13 титулов, в числе которых 3 чемпионства АПЛ, 4 Кубка Англии и первая в истории клуба победа в Лиге чемпионов. Позже Лэмпард вернулся на «Стэмфорд Бридж» в статусе тренера и был уволен всего через 18 месяцев. Но на отношениях с Романом Абрамовичем это не сказалось.

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«Я очень редко разговаривал с Абрамовичем, но мне это и не нужно было. Я чувствовал поддержку клуба. Я благодарен, что мне дали поработать, и чувствовал поддержку руководства на всех уровнях – в том числе на самом верху.

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Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович Фото: Getty Images

Вы не всегда понимаете это напрямую, но да, окончательное решение о приглашении или увольнении тренера в «Челси» принимает владелец. Вы должны отнестись к этому с уважением. Я всегда уважал Абрамовича. Без него я бы вообще не оказался в нынешнем комфортном положении, в котором нахожусь сейчас.

Решения принимает он. Честно говоря, если вы оглянетесь назад и оцените тот период, то поймете, что он принял сразу несколько хороших решений», – сказал Лэмпард в ютуб-шоу Гари Невилла The Overlap.

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Источник: Daily Mail

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