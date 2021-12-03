Трансфер португальца Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 12,9 миллионов фунтов находится под следствием итальянской прокуратуры, которая заказала новый обыск офисов «Ювентуса» в рамках продолжающегося расследования.

Изучению подлежат финансовые условия продажи Криштиану Роналду. В конце ноября прокуратура Турина заявила, что они рассматривают вопрос о том, давали ли топ-менеджеры «Ювентуса» ложные сообщения инвесторам и выставляли ли счета-фактуры на несуществующие транзакции.

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Клуб подтвердил, что полностью сотрудничает с властями в этом вопросе. Подозревается, что «Ювентус» ложно зафиксировал суммы переводов в период с 2019 по 2021 год, чтобы соблюдать правила финансового Fair Play. Итальянские власти забрали документы, касающиеся трансферов, счета-фактуры и финансовые отчеты у шести официальных лиц «Ювентуса», включая президента клуба Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, находящихся под следствием. Фабио Паратичи, который был спортивным директором «Юве» до того, как летом прошлого года ушел в «Тоттенхэм», также находится под следствием.

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