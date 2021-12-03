Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может уйти в MLS после окончания контракта с нынешним клубом.

Как сообщает The Sun, уже прорабатываются планы, согласно которым Гвардиола через некоторое время переедет в Нью-Йорк, оставшись в футбольной группе «Сити». Ему предложат возглавить дочерний клуб «Манчестер Сити» – «Нью-Йорк Сити». Контракт Гвардиолы с «горожанами» истекает летом 2023 года.

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«За свою карьеру я провел много времени в Нью-Йорке. Это город, который я очень люблю, и на протяжении многих лет мне посчастливилось видеть воочию страсть жителей Нью-Йорка к футболу», – поделился Гвардиола.

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Ранее Гвардиола провел год в Нью-Йорке в творческом отпуске после ухода из «Барселоны» в 2012 году, прежде чем принять предложение от мюнхенской «Баварии».

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