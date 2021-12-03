Златан Ибрагимович признался, что при переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году испортил клубу презентацию, которая могла принести манкунианцам 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 6 миллионов евро), сообщив в соцсетях о своем прибытии на «Олд Траффорд» в начале 2016 года.

Шведский нападающий переехал в Манчестер пять лет назад бесплатным трансфером из «Пари Сен-Жермен», объявив о своем переходе постом в инстаграме: «Следующим моим пунктом назначения будет «Манчестер Юнайтед». Это привело «красных дьяволов» и его агента Мино Райолу в ярость.

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«Я очень устал от переговоров. Разразился ад, Мино хотел прибить меня. Это была только моя вина, Райола тут ни при чем. Я потерял терпение, вот и все. Я чувствовал себя так, будто стою в зыбучих песках, пытаясь что-то сделать, двигаться вперед, не думая о последствиях: если все пойдет насмарку – ну и ладно. Я тот, кто сделал все неправильно. Еще раз прошу прощения», – рассказал о своей оплошности Златан.

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По словам Ибры, «МЮ» готовил целую презентационную кампанию-сюрприз в голливудском стиле, которая в итоге стала невозможной. Исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворт тогда предъявил претензии шведу: «Вы испортили презентационный план на пять миллионов фунтов стерлингов».

Златан провел на «Олд Траффорд» чуть более 18 месяцев, забив 29 голов в 53 матчах и помог клубу выиграть Лигу Европы.

Источник – Sport Bladet

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