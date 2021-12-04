В матче 14-го тура АПЛ Криштиану отгрузил дубль в ворота «Арсенала». Эти голы стали 800-м и 801-м в профессиональной карьере легенды. Еще один рекорд пал под гнетом Роналду – португалец первым в истории профессионального футбола достиг планки в 800 мячей, если брать в расчет только забитые в официальных матчах. Сам игрок прокомментировал достижение в непривычно скромной манере, не уделив себе должного внимания:

«Все наши мысли уже связаны со следующей игрой, праздновать некогда! Победа очень важна для того, чтобы вернуться на правильный путь, но впереди еще долгая дорога, пока мы не достигнем цели», – написал нападающий «МЮ». Криштиану себя не похвалил, зато его похвалим мы. Как именно Роналду набил такую стату?

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Чем забивал Роналду?

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Роналду 5 раз отличался в футболке «Спортинга». У него 450 мячей за «Реал», 101 – за «Ювентус», 130 – за «Манчестер Юнайтед» и 115 за сборную Португалии.

Соперников Роналду наказывал разными частями тела. Больше половины мячей португалец вонзил правой ногой (510 голов; 63,6%). На левую ногу пришлось 18,6% или 149 мячей, на голову – 140 (17,4%). Кстати, однажды Роналду признался, что не отказался бы от левой ноги Месси: «Что бы я взял у Месси? У него отличная левая нога. Я бы хотел иметь такую». Дважды Криштиану отличался другими частями тела, что соответствует значению в 0,2%. Роналду поражал ворота соперника локтем, а однажды даже пахом.

Когда и где забивает нападающий?

Из пределов штрафной Роналду успешно пробил 685 раз (85,5%), издали – 116 (14,4%).

Наиболее опасен Криштиану во втором тайме – 444 гола (55,4%), что почти на 100 мячей больше, чем в первые 45 минут – 351 (43,8%). Еще шесть мячей Рон забил в дополнительное время (0,7%).

Португальца нередко называют обидным прозвищем Пеналду. Но подавляющее число мячей (603) португалец забил с игры – это 75,28% от общего количества. С любимых пенальти Роналду не промахнулся 142 раза (17,73%). Еще 6,99% голов приходятся на нелюбимые штрафные – их Криштиану точно пробивал целых 56 раз. Но штрафные удары, разумеется, не самая сильная сторона Роналду. Начиная с 2014 года он реализует 3,5% штрафных. Для сравнения, у Лео Месси коэффициент реализации за это время заметно выше – 9,7%.

Вот что о стандартах в исполнении КриРо думает легенда «Арсенала» Иан Райт: «Сколько на самом деле Роналду реализует штрафных? Я где-то читал, что он забивает в одном случае из 50. Штрафные Роналду – это что-то вроде мифа. Он подходит к мячу – все смотрите! И ничего не происходит». Кстати, в последних двух сезонах реализация Криша строго равняется 0%.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Поддержка болельщиков явно питает КриРо: 435 раз он осчастливил домашние трибуны (54,31%), 324 раза отличился в гостях (40,45%) и 42 мяча забил на нейтральном поле (5,24%).

Потрясная стата Роналду после 30 лет

Больше всего поражает преображение статистики Криштиану на четвертом десятке. До 30-летия Роналду забил 463 мяча в 718 матчах (0,64 года в среднем за игру). С 30 лет и до сегодняшнего дня португалец отличился 338 раз в 377 играх (в среднем – 0,9 гола за игру!). Фантастический показатель, но неудивительный – после 30 Роналду стал только мощнее и атлетичнее. «Я никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме», – признался новый главный тренер «дьяволов» Ральф Рангник после матча с «Арсеналом».

Криштиану любит побеждать

Команды Роналду выигрывали 721 раз, еще 209 матчей заканчивались вничью. В 165 играх Криштиану и компания терпели поражение. Роналду не всегда покорно принимает неудачи. Вот как описал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш эмоции своего капитана после поражения от Сербии (1:2), когда команде не удалось напрямую выйти на ЧМ-2022. «Когда матч закончился, разочарование было ужасным. Я вышел на поле, чтобы поддержать игроков, и прошел мимо Криштиану, который говорил сербскому футболисту: «Если бы мой третий гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся».

Криштиану Роналду, сборная Португалии Фото: Getty Images

Удаления Роналду и рекорд по хет-трикам за сборную

Не только после, но и во время игр Криш не всегда ведет себя идеально. Роналду суммарно получил 11 красных карточек. Он шесть раз удалялся за «Реал», четыре раза за «Манчестер Юнайтед» и однажды – в полосатой футболке «Юве».

Португалец сделал 58 хет-триков, из них 10 за сборную – это мировой рекорд. Позади остались Али Даеи (8), Пеле и Лионель Месси (по 7). Целых 8 раз Роналду делал покер – дважды за «Реал», еще один раз – за Португалию. Пента-трик покорился нападающему два раза, и оба в сливочной футболке. Помимо всего, КриРо 282 раза за карьеру ассистировал партнерам.

Сколько еще будет играть португалец?

В феврале следующего года ему исполнится 37 лет, но о пенсии Криштиану явно еще не думает. Он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.

В недавнем прошлом Роналду несколько раз заявлял, что планирует играть до 40 лет, если тело позволит ему такую ​​привилегию. Еще в прошлом году, встретив 35-летие, он признался в интервью Marca: «Многое будет зависеть от того, что я чувствую, от моей мотивации. Физически это никогда не будет проблемой. Я хорошо отношусь к себе и думаю, что смогу без проблем играть до 40 лет. Честно говоря, самый важный фактор будет в большей степени психологическим. Он будет иметь большее значение. В любом случае, у всего есть начало и конец. Я не протяну в футболе всю жизнь, но я все еще чувствую себя достаточно сильным, чтобы продолжать побеждать. Я остановлюсь, если у меня не будет стимулов».

Фернанду Сантуш, который в качестве тренера сборной Португалии выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций-2019 года с капитаном Роналду, дублирует слова нападающего: «Криштиану готов играть до 40 лет, но он не знает, случится ли это. В какой-то момент он может почувствовать, что у него больше нет таких условий. Он не тот игрок, который понизит свой уровень. Когда он почувствует, что больше не может быть Роналду, он закончит. Возможно, он не так быстр, как раньше, но Роналду остается в отличной физической форме и редко получает травмы».

Сможет ли Криш забить 1000 мячей?

Мы можем оценить возможность того, что Роналду успешно покорит отметку в 1000 голов до конца карьеры, исследуя несколько различных показателей. Прежде всего, есть все шансы, что он сыграет после 40, учитывая его непоколебимую приверженность фитнесу, личному физическому состоянию и профессиональной мотивации. Сейчас Криштиану Роналду забил 801 мяч за клубы и сборную вместе взятые. В этот официальный подсчет не входят голы за «Спортинг Б» в самом начале карьеры или выступления за сборные на молодежном уровне, в том числе два гола, забитые за сборную Португалии до 23 лет на Олимпийских играх 2004 года.

Криштиану никогда не было трудно найти путь к воротам. Он этим занимался с поражающей стабильностью на протяжении всей 19-летней профессиональной карьеры. После перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Мадрид» в возрасте 24 лет в 2009 году его результативность ни разу не опускалась ниже одного гола за каждые 2,5 игры, в какой лиге и за какой клуб он бы ни играл.

С самого начала карьеры Роналду требовалось примерно два календарных года на каждые 100 голов. Отрезок между 400-м и 500-м мячами он преодолел всего за 662 дня (один год, девять месяцев, 24 дня) с января 2014 года по октябрь 2015 года – это пик его героической результативности в «Реале». Еще один подобный всплеск результативности – и шансы Роналду превратить трехзначную цифру в четырехзначную значительно вырастут.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Он всегда может рассчитывать на любимую точку. С 11 пенальти в его первой сотне до 29 на отрезке 701-го до 800-го мяча удары с точки остаются бесценным и постоянным источником голов для. Как раз в матче против «Арсенала» он сделал заход на девятую сотню именно с пенальти. Это 142-й раз, когда он реализовал одиннадцатиметровый.

В течение трех последних полных сезонов без перерывов (2017/18, 2018/19 и 2020/21) Роналду забивал в среднем 47 мячей в 55 играх во всех соревнованиях.

Если Роналду сохранит такой темп в течение следующих четырех сезонов до 40 лет, то он получит 190 голов в 220 играх за клуб и сборную. Если мы добавим эти 190 предполагаемых голов к его нынешнему 801 голу, мы увидим, что Роналду едва ли не забил 1000 голов за карьеру (801 + 190 = 991 гол).

Кроме того, нет никаких оснований полагать, что он не сможет поднять результативность, играя в Премьер-лиге и Лиге чемпионов за «Юнайтед». После этого Роналду может перейти в клуб другой европейской лиги, где ему будет легче забивать. Когда речь идет о Роналду и его спортивных амбициях, опыт подсказывает, что лучше не делать ставку против того, что он добьется невозможного.

РОНАЛДУ ЗАБЬЕТ 1000 МЯЧЕЙ? Конечно, нет ничего невозможного Забьет больше 900, но не дотянет до 1000 Не забьет даже 900

По материалам Sporting Life Football & Infogol.

Источники – Daily Mail, Football Daily, JN, Marca,

Чемпионат Англии Роналду первым в истории забил 800 мячей в карьере ВЧЕРА В 05:23