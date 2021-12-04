Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано рассказал о диалоге с Криштиану Роналду. В последнем выпуске прямой трансляции BoboTv на Twitch экс-звезда «Ромы», «Реала», «Милана» и «Интера» вспомнил, как какое-то время назад португальцу не понравилось его сравнение со знаменитым тезкой – бразильцем Роналдо. Сравнение было не в пользу КриРо.
«Криштиану Роналду прислал мне сообщение с просьбой проявлять больше уважения к тому, сколько всего он выиграл, сколько мячей забил.
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Я не боюсь говорить правду. Я позвонил Буффону, спросил, как Роналду узнал мой номер. Оказалось, что ему мой телефон дал представитель пресс-службы, чтобы Криштиану мог напомнить мне: он забил 750 мячей (теперь уже 800 – Eurosport), а я – всего 150.
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Я сказал ему: «Дорогой Криштиану, у тебя есть все, что ты хочешь, живи в мире и комфорте. Вместо того, чтобы писать мне сообщения, будь как Месси, ему все равно, что говорят люди». Джиджи и Кьеллини знают, насколько Криштиану тогда выбесил меня. Чего тебе не хватает? Что с тобой не так?», – приводит слова Кассано Corriere dello Sport.
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