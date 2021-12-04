Возвращение Криштиану Роналду в АПЛ по-прежнему кажется верным, но, возможно, он все же покинет чемпионат Англии и попробует себя во Франции.

Дело в том, что в ноябре в «Манчестер Юнайтед» пришел Ральф Рангник, который до конца сезона занял место главного тренера. По прошествии шести месяцев в качестве временного босса немец займет место консультанта в клубе. Он имеет репутацию человека, который любит долгосрочные проекты и прививает быструю и настойчивую философию.

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Роналду после яркого старта заметно сбавил: вероятно, португальский ветеран не совсем подходит для «Юнайтед». Уже в этом сезоне его критиковали за то, что он недостаточно держит мяч. Такой человек, как Рангник, может вообще отказаться от португальской легенды, посадив его на скамейку запасных или даже попытается продать.

В то же время агент Роналду Жорже Мендеш не сомневается, что летом «Пари Сен-Жермен» покинет Килиан Мбаппе, который свободным агентом уйдет в «Реал Мадрид». По информации El Nacional, Мендеш надеется, что в случае потери Килиана «ПСЖ» бросит все силы на покупку Роналду.

В этом случае сбудется мечта миллионов болельщиков – наконец увидеть, как Роналду и Месси выходят на поле вместе не как соперники, а как партнеры по команде.

Источник – Sportbible.

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