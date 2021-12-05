Сэм Эллардайс вернулся в «Ньюкасл» спустя 13 лет. Правда, не в реальной жизни, а в футбольном симуляторе Football Manager. Журналист Sportbible связался с Большим Сэмом и предложил ему сыграть в FM22: точнее, давать советы по трансферам и тактике.

Эллардайс согласился, потому что уже имеет опыт сотрудничества с геймерами. Сэм участвовал в акции компании Just Eat: тренер лично доставил заказ победителю и дал ему советы по игре в Football Manager. Каждому участнику нужно было лишь заказать любимое блюдо и написать мотивационное письмо, почему именно он достоин победы и встречи с Большим Сэмом.

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Sportbible обратился к Эллардайсу еще на фоне слухов о его приходе в «Ньюкасл». Экс-тренер сборной Англии назывался одним из кандидатов на должность после прихода саудовских шейхов и увольнения Стива Брюса. В Football Manager Сэм зарубился еще до назначения Эдди Хау.

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Сэм Эллардайс Фото: Getty Images

Кого купил

На новых футболистов Эллардайс получил 200 млн фунтов.

«Первый трансфер – это заявление для фанатов и совета директоров. Мне всегда казалось, что стоит покупать лучших игроков на позицию, которая нуждается в усилении. Я бы хотел подписать двух футболистов: Деклана Райса и Харри Кейна. Это будет ядро команды. Центральная ось самая важная в команде», – сказал Эллардайс.

Журналист Sportbible, который осуществлял все требования и ходы тренера, выполнил лишь одну просьбу. Переманить Харри Кейна на «Сент-Джеймс Парк» не удалось даже при огромном бюджете «сорок».

Итак, кого же купил Эллардайс:

Деклан Райс из «Вест Хэма» за 95 млн фунтов;

Доминик Кэлверт-Льюин из «Эвертона» за 38 млн фунтов + 11,25 млн в качестве бонусов после 10 матчей за сборную Англии;

Дивок Ориги из «Ливерпуля» за 14,25 млн;

Шеймус Коулман из «Эвертона» за 18,5 млн;

Сэм Джонстон из «Вест Бромвич Альбион» за 6,75 млн фунтов;

Курт Зума из «Вест Хэма» 27,5 млн + 5,75 млн в качестве бонуса за 50 матчей в АПЛ.

Трансферная кампания обошлась Эллардайсу в 217 млн фунтов, включая будущие выплаты по бонусам.

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По какой тактике играл Эллардайс

В жизни чаще всего Большой Сэм использовал сочетание 4-3-3 с одним чистым опорным полузащитником. Но в «Ньюкасле» коуч сделал ставку на 4-4-2.

«Упор должен быть сделан на быструю игру с двумя форвардами. Вы не можете медленно продвигать мяч через полузащиту. Если вы используете двух форвардов, то важно кормить их и делать это быстро», – посоветовал Эллардайс.

Тренер поручил команде играть прямолинейными передачами, быстро передвигать мяч и отдавать пас в свободные зоны. При этом коуч рассчитывал использовать фланги и комбинировать прострелы с навесами.

Какие результаты

Август

Эллардайс стартовал действительно мощно: в трех стартовых турах «Ньюкасл» набрал шесть очков, включая победу над «Тоттенхэмом» и разгром «Эвертона». К этому добавилась уверенная победа в Кубке английской Лиги.

Сентябрь

Сентябрь тоже получился неплохим: три победы в четырех матчах и шестое место в АПЛ. Лучшим на отрезке стал новичок Кэлверт-Льюин, который оформил три гола в трех играх.

Октябрь

Первый месяц, когда Эллардайс просел по результатам: команда обидно проиграла «Вулверхэмптону» и по пенальти уступила «Ливерпулю» в Кубке Лиги. Правда, пять очков в четырех играх АПЛ – не такой уж плохой результат.

Ноябрь

Последний месяц осени оказался катастрофическим. Причиной стал календарь: в трех играх Эллардайсу противостояли «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ман Сити». Кажется, одно очко в этой бойне – это еще неплохо.

Декабрь

Один из тяжелейших месяцев в лиге Большой Сэм прошел великолепно: в семи матчах за месяц «Ньюкасл» уступил лишь «Тоттенхэму». Три победы и три ничьи подбросили «сорок» в таблице. А Кэлверт-Льюин и Каллум Уилсон наладили телепатическую связь и оформили на двоих восемь мячей за декабрь.

Январь

После успешного декабря сил на январь уже не хватило: четыре поражения в пяти матчах и лишь ничья с новичками из «Брентфорда». И всего два забитых мяча – провальный месяц Эллардайса с вылетом из Кубка Англии.

Февраль + март

Серьезно исправить ситуацию не получилось: три поражения в шести играх и лишь две победы. Правда, «Ньюкасл» держался в середине таблицы – это было намного лучше, чем страдания «сорок» при Стиве Брюсе. И у Эллардайса было оправдание: он не имел усиления в атаке, потому что новичок Ориги так и не забил к апрелю ни одного мяча.

Апрель + май

Свой первый мяч Дивок копил для особого случая – его гол стал победным в игре против «Ливерпуля». Финиш сезона был насыщен сложными матчами, но Эллардайс справился: сыграл вничью с «Сити» и побил «Ливерпуль».

«Ньюкасл» завершил сезон на 12-м месте: одержал 14 побед и потерпел 14 поражений. «Сороки» не претендовали на еврокубки (14 очков до седьмого места), но и не опасались вылета (+ 23 очка над зоной вылета).

Самую высокую среднюю оценку в клубе получил Курт Зума – 7,28 балла. Лучшим бомбардиром стал Кэлверт-Льюин – 18 банок в 41 встрече.

«В лиге не так много игроков с 20 или 25 голами. Нам не хватило Харри Кейна – он выигрывает вам матчи, в которых вы не всегда заслуживаете победы», – прокомментировал итоги Эллардайс.

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