Криштиану Роналду получил повреждение в матче 14-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Португалец оформил дубль, а после одного из мячей побежал к угловому флажку и отпраздновал в фирменном стиле. Когда Криш прыгал и кричал, он слегка перестарался и повредил колено.

С чего началось такое празднование португальца? «Я начал кричать si («да» с испанского – Eurosport), когда играл в «Реале». Когда мы побеждали, все кричали siiiii, и я это подхватил. Не знаю, почему, это было естественно. Мы играли в США против «Челси» в 2013 году, и я не знаю, откуда взялось это празднование. Я просто забил и сделал это. Честно говоря, это было естественно. С тех пор я стал делать так чаще, и я чувствую себя болельщиком в этот момент – когда они видят, как я праздную, то кричат вместе со мной. Я такой: «Вау! Людям это напоминает обо мне!» Так что это хорошо, и я буду продолжать так делать», – вспоминал Роналду в 2019 году.

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Криштиану Роналду Фото: Getty Images

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Празднование si родилось еще раньше, в 2011 году, а изобрел его кто-то из футболистов «Реала» – неизвестно, был ли это Роналду. Изначально таким образом звезды «Мадрида» развлекались на тренировках. Роналду, Бэйл и Бензема отмечали голы, Серхио Рамос праздновал удары через себя, Марсело – пробросы между ног, а Касильяс – классные сэйвы. Кроме того, команда, выигравшая тренировочные матчи, повторяла крик в конце занятия. В официальных матчах крик стал плотно ассоциироваться именно с Роналду.

А как Криш отмечал голы до легендарного празднования? В «МЮ» португалец указывал на пальцем в сторону трибун, благодаря фанатов, которые не сразу поверили в его скиллы. А еще в «Юнайтед» Криш снимал майку и придумал разводить руки в стороны – он продолжил делать это и в «Реале».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Еще одно празднование португальца в «Мадриде» до si тоже связано с руками: Криш поднимал их вверх и имитировал пальцами что-то вроде когтей. Когда в твиттере у Рона спросили о смысле жеста, он ответил, что это в честь его сына, который тогда недавно родился.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Рон не всегда благодарил фанатов празднованиями. Иногда он призывал их заткнуться, примерно как Андрей Аршавин, только не пальцем у рта, а вновь руками: похожий жест выдал Даниил Медведев на Кубке Дэвиса. После матча теннисист сослался именно на португальца

Легендарное празднование si повторяют все, и не только в футболе. Его делали баскетболисты, игроки в американский футбол, а совсем недавно исполнил португальский боец UFC , когда нокаутировал казахстанца Жалгаса Жумагулова.

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