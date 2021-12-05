Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе ответил коллеге Юргену Клоппу из «Ливерпуля», который назвал Кубок африканских наций «маленьким турниром». Слова немца возмутили бывшего полузащитника «ПСЖ», «Бирмингема» и «Портсмута».

«Я уважаю «Ливерпуль», но не Клоппа, который препятствует проведению футбольных турниров в Африке. Он находится там, где находится сегодня, благодаря африканским футболистам. Он проигрывал каждый финал, пока Салах, Мане и Матип не пришли ему на помощь и не выиграли для него первый крупный европейский трофей.

Ad

Теперь же у него хватает смелости назвать Кубок Африки «маленьким турниром». В Кубке Африки участвует такое же количество сборных, что и на чемпионате Европы – 24 команды. Кем он себя возомнил? На Кубок Африки приедут те же суперзвезды, которые сейчас помогают ему блистать в «Ливерпуле». Кубок Африки – турнир такого же качества, что и Евро», – заявил Алиу Сиссе.

Ballon d'Or Клопп: «Левандовский никогда не получит «Золотой мяч» 30/11/2021 В 14:40

Пока тренер Мане в сборной Сенегала защищает КАН, легенда сборной Египта просит игроков-мусульман бойкотировать ЛГБТ-акции. Вот как он объяснил свой призыв

На одной из ноябрьских пресс-конференций Клопп иронично назвал Кубок африканских наций «маленьким турниром», когда рассуждал о потерях ключевых игроков на важном отрезке сезона.

После этого один из журналистов попросил Юргена извиниться перед континентом за оскорбительные слова. Но немецкий коуч «Ливерпуля» отказался и заявил, что «не имел в виду ничего такого».

Лига чемпионов УЕФА «Милан» ужасен в ЛЧ, но крут в Серии А. Дело не в травмах Ибры 24/11/2021 В 04:11