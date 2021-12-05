Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака оказался в центре скандала с «хиппи-крэком» – веселящим газом, который вдыхают через воздушные шарики.

24-летний британец снял себя на видео в номере отеля с приятелями – ролик оказался в распоряжении журналистов, его экслюзивно опубликовало издание Daily Star. Латераля, который получает 105 тысяч евро в неделю, на видео можно увидеть сидящим на диване в компании парня, который в это время вдыхает воздушный шар с оксидом азота.

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Сам Уан-Биссака держит красный воздушный шар и поет, пока другой неизвестный мужчина делает вдох из шарика на заднем плане. Впрочем, вдыхал ли веселящий газ лично Уан-Биссака остается неизвестным – на видео эти кадры не попали.

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Затем компания куда-то отправилась на машине с водителем – в салоне авто их также можно увидеть в приподнятом настроении и с воздушными шарами в руках. Предположительно, вечеринка с воздушными шариками в отеле состоялась 13 ноября – через неделю после поражения «Юнайтед» от «Сити» со счетом 0:2. И за несколько дней до разгрома от «Уотфорда» со счетом 1:4, который привел к увольнению Уле-Гуннара Сульшера.

Daily Star сообщает, что обратился за комментариями к Уан-Биссаке и «Манчестер Юнайтед».

Британские футболисты очень полюбили газ – чаще других с баллончиками ловили Рахима Стерлинга. Но зачем профессиональные спортсмены вдыхают «хиппи-крэк»? Мы выясняли это в специальном тексте

Вдыхание оксида азота, который в Англии называют «хиппи-крэк», чревато сердечным приступом и повреждением головного мозга. Употребление веселящего газа было связано как минимум с 36 смертельными случаями.

Оксид азота чаще всего используется для снятия боли при стоматологических процедурах и в качестве наркоза при операциях, но некоторые используют «хиппи-крэк» в качестве наркотика на вечеринках.

Источник: Daily Star

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