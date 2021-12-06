Компания 49ers Enterprises, которая владеет клубом НФЛ «Сан-Франциско», заинтересована в приобретении «Лидса».
В рамках сделки американцы завладеют 100% акций «Лидса» и домашним стадионом клуба «Элланд Роуд». Как сообщает The Athletic, компании придется раскошелиться на 470 млн евро. По другим данным, речь может идти о 557 млн. Известно, что стороны уже обсудили детали сделки. В контракт включили опцию, согласно которой смена владельцев должна произойти до января 2024 года.
В данный момент контрольный пакет акций «Лидса» принадлежит основателю группы спортивного вещания Eleven Sports Андреа Радриццани, который в 2017-м купил команду за 50 млн евро. В 2018-м итальянец продал 10% акций клуба 49ers Enterprises. Сейчас доля американцев составляет 44%.
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