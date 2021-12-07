Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси раскрыл следующий клуб защитника национальной команды и «Фенербахче» Аттилы Салаи. Коуч уверен, что 23-летний футболист перейдет в «Челси».
«Думаю, что Салаи присоединится к «Челси». Очевидно, что за ним следили клубы Испании, но, по-видимому, его переход в «Челси» – дело решенное», – сказал Росси.
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Не исключено, что Марко России совсем скоро уже не будет возглавлять сборную Венгрии. А сменит его на этом посту Станислав Черчесов!
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Кто вообще такой Росси? У итальянца была занимательная игровая карьера, а как тренер он состоялся в Венгрии. Рассказываем все, что нужно знать о Марко.
Источник: Daily Mail.
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