Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси раскрыл следующий клуб защитника национальной команды и «Фенербахче» Аттилы Салаи. Коуч уверен, что 23-летний футболист перейдет в «Челси».

«Думаю, что Салаи присоединится к «Челси». Очевидно, что за ним следили клубы Испании, но, по-видимому, его переход в «Челси» – дело решенное», – сказал Росси.

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Источник: Daily Mail.

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