Бывший главный тренер «Торонто» Крис Армас вошел в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Американский коуч заменил Майкла Кэррика, который занимал в клубе должность ассистента главного тренера при Уле-Гуннаре Сульшере.

Как пишет The Sun, 49-летний американец стал близко общаться с Рангником, когда работал помощником, а затем и главным тренером в «Нью-Йорк Ред Буллз», где Ральф работал руководителем спортивного отдела. При этом Армас никогда не работал за пределами Америки – как тренером, так и во время карьеры игрока, когда он выступал за «Лонг Айленд Раф Райдерс», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Чикаго Файр».

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Крис Армас Фото: Getty Images

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Первой тренерской работой Армаса была женская футбольная команда «Адельфи Пантерс», во главе которой в 2011 году он провел 80 матчей. После трех лет в женском футболе Армаса и пригласил Рангник. Крис помогал Джесси Маршу и занял его место после того, как коуч пошел на повышение в «Лейпциг». Под руководством Армаса «быки» заняли первое место в регулярном чемпионате. Так Крис взял первый в карьере тренерский трофей: за победу в регулярке в MLS вручают тарелку Supporter's Shield. В плей-офф команда дошла до полуфинала, где вылетела от «Атланты Юнайтед».

Во втором сезоне Армаса в «Нью-Йорке» он занял шестое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф команда проиграла в первом же раунде. Тренеру дали еще один шанс и уволили только после провала в ковидном турнире MLS is back, где «быки» не вышли из группы.

Крис Армас Фото: Getty Images

В начале 2021-го Армас понадобился «Торонто». В канадском клубе он продержался лишь шесть месяцев: в 15 матчах команда победила всего два раза, трижды сыграла вничью и 10 встреч проиграла. Июльское поражение от «Ди Си Юнайтед» со счетом 1:7 добило руководство – Армаса прогнали. В «Торонто» Армас запомнился только постоянными ссорами с бывшим нападающим «Вильярреала» и «Сандерленда» Джози Алтидором. Коуч заставлял звездного игрока тренироваться индивидуально, потому что Джози возмущался, когда Армас заменял его на молодых игроков.

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