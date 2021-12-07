Бывший футболист «Портсмута» Ричард Хьюз рассказал о встрече с Криштиану Роналду, когда молодой португалец играл за «МЮ».

«Это был тривиальный момент. Один из ярчайших моментов в карьере, но незначительный матч для Криштиану Роналду. Я не из тех, кто забивал много голов, поэтому помню и о других эпизодах. Если я встречу людей, которые не помнят, как я играл в футбол в Премьер-лиге, то всегда могу сказать им, что один из великих игроков ударил меня головой.

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Выйдя со скамейки запасных, я получил указание забрать Роналду со стандартных позиций. Я знал, если он разгонится на пути к мячу, его прыжок будет невероятным. Поэтому, когда они подавали угловой, я намеренно двинулся к нему, чтобы мы столкнулись, но преподнес это как случайность, когда мяч пролетел над нашими головами.

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Он знал, что я задумал – я заблокировал его возможность принять подачу. Затем представилась еще одна возможность, и на этот раз он присматривал за мной. Роналду хотел оттолкнуть меня, поэтому я убрал его руку. Он, споткнувшись, приземлился мне на грудь. «Отвали», – крикнул я ему прямо в лицо... Типичные футболисты ведут себя как олени. Я не был заинтересован в ссоре, а он подошел немного ближе. Когда он это сделал, то ударился о мою голову. Он не хотел бить меня головой, но пошел агрессивно и в итоге сделал именно это.

Сэр Алекс Фергюсон впоследствии сказал, что Роналду не должен связываться с низшими игроками. Он был абсолютно прав, я слабый игрок. Я обиделся? Ну, 99 процентов футбольного мира уступает Криштиану Роналду, поэтому у меня не было с этим никаких проблем», – вспомнил Хьюз.

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Источник: The Sun.

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