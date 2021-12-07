Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.
Мерсисайдцы впечатлились выступлениями Джуда за «Дортмунд» и сборную Англии, и теперь строят планы по возвращению полузащитника в Великобританию. Клоппа не смущает, что «Боруссия» попросит за Беллингема 105 миллионов евро. Если мерсисайцды приобретут игрока, он станет для них самой дорогой покупкой в истории.
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При этом другие топ-клубы АПЛ, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити», следят за нападающим «Дортмунда» Эрлингом Холанном, у которого в следующем сезоне активируется пункт об освобождении в контракте, сообщает Mirror.
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Беллингем напомнил об участии судьи в договорняке. Это правда
Беллингем недавно влип в крупный скандал. 18-летний англичанин жестко прошелся по судье и привлек внимание полиции.
Все дело в матче «Боруссии» с «Баварией». Тем арбитром был недоволен не только Джуд, но и другие футболисты. Возмущался даже Марко Розе.
Источник: Mirror.
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