Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.

Мерсисайдцы впечатлились выступлениями Джуда за «Дортмунд» и сборную Англии, и теперь строят планы по возвращению полузащитника в Великобританию. Клоппа не смущает, что «Боруссия» попросит за Беллингема 105 миллионов евро. Если мерсисайцды приобретут игрока, он станет для них самой дорогой покупкой в истории.

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При этом другие топ-клубы АПЛ, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити», следят за нападающим «Дортмунда» Эрлингом Холанном, у которого в следующем сезоне активируется пункт об освобождении в контракте, сообщает Mirror.

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Источник: Mirror.

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