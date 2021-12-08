Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани летом рассматривал вариант продолжения карьеры в московском «Динамо», но не сумел прийти к соглашению с клубом по финансовым вопросам.

Уругваец готов был переехать в Россию, если бы удалось получить зарплату в 8,5 миллиона евро за сезон, а также подъемные в размере 15 миллионов. 34-летний нападающий рассчитывал на двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

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Кавани получил статус свободного агента летом 2020 года, когда закончилось соглашение с «ПСЖ», после чего присоединился к «Манчестер Юнайтед». В текущем розыгрыше чемпионата Англии Кавани забил один мяч в пяти матчах.

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