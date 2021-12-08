Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пытается заблокировать изданию The New York Times возможность получить доступ к материалам дела Катрин Майорги, которое расследовало Управление полиции Лас-Вегаса (LVMPD).
Футболист выступает против того, чтобы издание получило доступ к файлам, потому что адвокат обвинителя якобы дал конфиденциальную информацию LVMPD в 2018 году в безуспешной попытке заставить их вновь открыть дело. Эта информация находится в документах, которые запросил The New York Times.
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«Существует много причин, которые запрещают раскрывать следственное досье LVMPD. Оно содержит украденные документы и сообщения с пометкой «адвокатско-клиентская тайна», а также информацию, которую истец неправомерно получил от предполагаемого хакера», – утверждал Роналду в судебных документах.
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LVMPD не открывала дело повторно. В The New York Times заявили, что подадут ходатайство в федеральный суд, чтобы оспорить позицию Роналду. «У полиции Лас-Вегаса есть юридическое обязательство обнародовать документы, которые являются общедоступными в соответствии с Законом о государственных архивах штата Невада, как полиция признала в этом случае. Мы будем возражать против этой попытки нарушить право общественности на ознакомление с правительственными документами», – написал представитель Times.
Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в казино Palms в Лас-Вегасе 13 июня 2009 года. Португалец всегда категорически отрицал обвинения. Управление полиции Лас-Вегаса не стало рассматривать дело, и стороны начали переговоры. Они согласились на мировое соглашение в 2010 году, как сообщается, на сумму 375 тысяч долларов. На тот момент предполагаемый инцидент не был предан огласке. В 2017-м Der Spiegel опубликовал статью с подробным описанием предполагаемого сексуального насилия и мирового соглашения. Издание сообщило, что получило документы по делу от сайта Football Leaks, известного публикацией разоблачительных материалов.
Что еще нужно скрывать Роналду? Компрометирующую информацию о Крише опубликовала соцсеть «Одноклассники». Оказывается, португалец – только пятый по популярности среди пользователей ресурса.
Еще одна плохая новость для Рона: в матче с «Брюгге» его рекорд повторил Лионель Месси. Но у Криштиану еще наверняка будет шанс вырваться вперед.
Источник: The Athletic.
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