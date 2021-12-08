Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может перейти на аналогичную должность в один из манчестерских клубов.
Успехи Тен Хага в Амстердаме заинтересовали «Сити» после того, как Пеп Гвардиола объявил, что намерен покинуть клуб в 2023 году, когда истечет его контракт. В «МЮ» следят за голландским коучем в свете увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Рангник сменил норвежца и подписал контракт до конца сезона, а летом он станет консультантом на ближайшие два года, пишет The Telegraph. Сообщается, что «МЮ» попытается подписать Тен Хага уже в мае.
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