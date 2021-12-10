Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова стал звездой пресс-конференции. 11 декабря мерсисайдцы примут на «Энфилде» «Астон Виллу», которой руководит бывший капитан и легенда «красных» Стивен Джеррард.
Перед началом общения с прессой немецкий коуч сразу расставил все точки:
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«Прежде чем мы начнем, я просто хочу сказать, что не буду отвечать ни на какие вопросы о Стивене Джеррарде», – заявил Клопп, чем поверг в хохот весь зал.
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Но вопреки угрозе Клопп все же сказал пару реплик о бывшем капитане «Ливерпуля»:
«Мы любим Стиви. Но в этой игре это не будет иметь значения. Общался ли я с ним в последнее время? Да, после последней игры я отправил ему сообщение. Неплохое. Но мы лично не разговаривали, нет. Станет ли он когда-нибудь тренером «Ливерпуля»? Да, я думаю, безусловно. Единственная проблема – выждать подходящий момент. Мы уже видели похожую историю с Фрэнком Лэмпардом и «Челси». Стиви проделывает отличную работу, ведь он очень молод с тренерской точки зрения».
Джеррард возглавил «Астон Виллу» в ноябре. А до этого Стиви Джи возродил из пепла легендарный «Глазго Рейнджерс». Вот как это произошло.
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