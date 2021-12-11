Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва назвал собаку в честь одноклубника Джона Стоунза. Португалец объяснил, почему выбрал такое имя для французского бульдога.
«Мы [с девушкой] действительно хотели завести собаку и назвали в честь моего друга Джона Стоунза, потому что мы очень близки, и я всегда говорил ему, что однажды, если бы у меня была собака, я бы назвал его Джоном. На самом деле это отличное имя. Нам оно нравится, и Инес с этим согласна. Я думаю, что имя подходит псу – он красивый мальчик и очень умен», – сказал Силва.
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Другой португалец, Жозе Моуринью, ради своей собаки однажды выпрыгнул из окна. Пса у тренера хотела забрать полиция.
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Источник: официальный сайт «Манчестер Сити».
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