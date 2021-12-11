Одним из самых ярких матчей 16-го тура АПЛ стала встреча «Челси» и «Лидса». Лондонцы вырвали победу на «Стэмфорд Бридж» на 94-й минуте – 3:2.
Решающий гол с пенальти на счету Джорджиньо. До этого полузащитник уже реализовал 11-метровый удар, когда вывел «синих» вперед на 58-й минуте. Интересно, что оба пенальти заработал защитник Антонио Рюдигер. Это помогло немцу обновить уникальное достижение Юрия Жиркова, которое держалось больше 11-ти лет.
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Рюдигер – лишь второй игрок «Челси», заработавший 2 пенальти в матче АПЛ после Юрия Жиркова. Российский полузащитник сделал это в игре с «Астон Виллой» в марте 2010-го.
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Но голом в компенсированное время события матча не ограничились – уже после финального свистка команды чуть не сошлись в рукопашной.
Потасовка в матче «Челси» – «Лидс»
Фото: Getty Images
Одним из самых активных участников потасовки стал Рюдигер.
Потасовка в матче «Челси» – «Лидс»
Фото: Getty Images
Защитник так активно рвался в бой, что его пришлось остужать одноклубникам.
Потасовка в матче «Челси» – «Лидс»
Фото: Getty Images
Но сделать это было непросто – разгоряченный немец вырывался с твердым намерением подраться.
Потасовка в матче «Челси» – «Лидс»
Фото: Getty Images
К счастью, в какой-то момент успокоить Рюдигера все-таки удалось, поэтому на «Стэмфорд Бридж» обошлось без жертв.
Потасовка в матче «Челси» – «Лидс»
Фото: Getty Images
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