Одним из самых ярких матчей 16-го тура АПЛ стала встреча «Челси» и «Лидса». Лондонцы вырвали победу на «Стэмфорд Бридж» на 94-й минуте – 3:2.

Решающий гол с пенальти на счету Джорджиньо. До этого полузащитник уже реализовал 11-метровый удар, когда вывел «синих» вперед на 58-й минуте. Интересно, что оба пенальти заработал защитник Антонио Рюдигер. Это помогло немцу обновить уникальное достижение Юрия Жиркова, которое держалось больше 11-ти лет.

Ad

Рюдигер – лишь второй игрок «Челси», заработавший 2 пенальти в матче АПЛ после Юрия Жиркова. Российский полузащитник сделал это в игре с «Астон Виллой» в марте 2010-го.

Футбол Скоро на рынке будет много бесплатных звезд. В чем подвох 03/12/2021 В 15:15

Но голом в компенсированное время события матча не ограничились – уже после финального свистка команды чуть не сошлись в рукопашной.

Потасовка в матче «Челси» – «Лидс» Фото: Getty Images

Одним из самых активных участников потасовки стал Рюдигер.

Потасовка в матче «Челси» – «Лидс» Фото: Getty Images

Защитник так активно рвался в бой, что его пришлось остужать одноклубникам.

Потасовка в матче «Челси» – «Лидс» Фото: Getty Images

Но сделать это было непросто – разгоряченный немец вырывался с твердым намерением подраться.

Потасовка в матче «Челси» – «Лидс» Фото: Getty Images

К счастью, в какой-то момент успокоить Рюдигера все-таки удалось, поэтому на «Стэмфорд Бридж» обошлось без жертв.

Потасовка в матче «Челси» – «Лидс» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Рюдигер хочет перейти в «Реал» (Marca) 26/09/2021 В 13:09