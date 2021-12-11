«Манчестер Юнайтед» переиграл на выезде «Норвич» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник повторил достижение, державшееся с 1903 года. Немецкий специалист стал вторым тренером в истории «дьяволов», который стартовал в чемпионате Англии с двух сухих побед.
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Ральф Рангник и Чарли Сэвидж
Фото: Getty Images
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Первым тренером «Манчестер Юнайтед», оформившим две сухие победы, стал Эрнест Мэнгналл. При нем только-только новообразованный «МЮ» (до 26 апреля 1902 года клуб назывался «Ньютон Хит») завоевал первые трофеи – дебютный чемпионский титул в 1907-м и Кубок Англии-1909.
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Источник: OptaJoe
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