Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал замену защитника Виктора Линделёфа в конце матча с «Норвичем» (1:0).

«Он столкнулся с соперником, но даже не может вспомнить, что это было. У него возникли проблемы с дыханием. В течение более чем 10 минут его сердцебиение было выше нормы, он был шокирован и не знал, как с этим справиться. Клубный врач сделал тесты, и, кажется, с ним все в порядке. Думаю, он будет готов к игре с «Брентфордом».

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В последнее время участились случаи проблем с сердцем у футболистов. На Евро-2020 сердечный приступ пережил полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, а осенью пострадал нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро. Проблемы с сердцем могут вынудить его завершить карьеру. В ноябре сердечный приступ пережил 18-летний бельгийский футболист Руне Кёге и подобных случаев становится все больше.

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