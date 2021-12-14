Трофеи – решающий фактор в борьбе за «Золотой мяч». В 2021-м Лео Месси получил награду не столько за личные перфомансы, сколько за долгожданный трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки. И таких примеров много: Криштиану Роналду после победы на Евро-2016 разорвал конкурентов в голосовании (отрыв от второго места вышел больше 400 баллов), Фабио Каннаваро в 2006-м и Лука Модрич в 2018-м никогда бы не получили «ЗМ» без топовых результатов их сборных на чемпионатах мира.

Кевин де Брёйне выступает за одни из лучших команд среди сборных и клубов, которые никак не могут добраться до самых престижных трофеев. «Манчестер Сити» за последние четыре сезона трижды победил в самом конкурентном чемпионате Европы и собрал еще несколько мелких домашних кубков. Вот только не подобрался к Лиге чемпионов. Сборная Бельгии обладает арсеналом звезд и плотно прописалась на первом месте в рейтинге ФИФА. Но «красным дьяволам» постоянно не везет – у них вообще нет побед.

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Кевин Де Брёйне, Бельгия Фото: Getty Images

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2022 год может оказаться лучшим в карьере Кевина. Пеп Гвардиола в очередной раз подкорректировал «Ман Сити» и создал почти идеальную команду, которая уничтожает и без центрального нападающего – «горожане» идут на первом месте в АПЛ и легко проскочили в плей-офф ЛЧ. Бельгиец – идейный центр «Сити», который успешно воплощает философию тренера. В этом сезоне, несмотря на травмы, Де Брёйне превосходит партнеров по многим показателям. Рыжий лучший по ключевым передачам за 90 минут (3,31), второй по ударам (тоже 3,31) и ожидаемым ассистам за игру (0,37).

Победы в АПЛ и Лиге чемпионов мгновенно сделают его одним из фаворитов на «Золотой мяч». Дополнительным преимуществом станет успех со сборной на чемпионате мира-2022. Звездные бельгийцы за лучшее десятилетие в истории до сих пор ничего не выиграли. Топовые исполнители получат один из последних шансов на успех в Катаре. Победа там будет расцениваться не меньше успеха Месси на Копа Америка. Бельгийские звезды остаются в мощной форме и подойдут к турниру еще не старыми.

Кевин де Брёйне и Рахим Стерлинг после победы в Кубке Англии-2020 Фото: Getty Images

У Кевина определенно есть шансы захватить все самые значимые трофеи в 2022 году. Он лидер клуба и сборной, но стабильно зажигать в сезоне-2021/22 мешают травмы. В АПЛ двойник Александра Зинченко провел на поле всего 492 минуты – ненамного больше украинца, который осел в запасе. Бельгиец почти месяц отсутствовал из-за повреждения лодыжки (с середины августа по середину сентября) и две недели бездействовал из-за коронавируса. При этом в перерывах между болезнями он набирал форму и стал одним из лучших в индивидуальных показателях игроков «Сити», хотя по личной статистике (голы и ассисты) отстает от своих лучших сезонов.

Трофеи и ключевая роль в командной игре едва не принесли «Золотой мяч» Джорджиньо, который взял ЛЧ с «Челси» и Евро с Италией. Итальянец остался третьим, но Де Брёйне гораздо более звездный футболист, чтобы журналисты из Туркменистана и Киргизии проголосовали за него. Для получения награды Кевину надо отзеркалить трофейный шкафчик Джорджиньо из 2021-го, по возможности занести туда еще какую-нибудь чашку и показать крутой личный перфоманс. Главное – расстаться с травмами и стабильно играть.

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