«Манчестер Сити» отлично выступает в нынешнем сезоне: после 16 туров АПЛ команда лидирует в чемпионате с 38 очками, опережая «Ливерпуль» (37), идущий вторым, и «Челси» (36), который на текущий момент замыкает тройку.

Сейчас команда Хосепа Гвардиолы имеет в составе многих звезд, таких как Джек Грилиш, Кевин де Брёйне и Рахим Стерлинг. Но в «Сити» приходили футболисты, которые не смогли обратить на себя внимания во время выступлений за клуб, хотя многие из них все же становились звездами, раскрывшись позднее. Некоторые из этих имен совершенно не ассоциируются с «горожанами».

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Лорис Кариус

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В 2009 году 16-летний талантливый немецкий вратарь, успевший к этому времени сыграть за сборные Германии до 16, 17 и 18 лет, был куплен «Манчестер Сити» за скромные деньги: «Штутгарт» за воспитание игрока получил всего 300 тысяч евро. Лорису пообещали тренировки в основном составе с Джо Хартом – это осуществилось, но пробиться в основу оказалось невозможным. Через год после трансфера голкипер впервые сыграл за дубль, выйдя на поле в матче против резервистов «Уигана». В сезоне-2010/11 он засветился еще в нескольких матчах дублирующего состава, после чего вернулся в Германию и присоединился на правах аренды к «Майнцу».

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Стефан Савич

Стефан Савич, «Манчестер Сити» Фото: Imago

В 2011-м «Манчестер Сити» приобрел защитника белградского «Партизана» и сборной Черногории Стефана Савича: сумма сделки оценивалась в 12 млн евро. Летом 2010 года Савич находился на просмотре в «Арсенале», но главный тренер «канониров» Арсен Венгер не увидел особого таланта в молодом футболисте. Спрогрессировавший Стефан все-таки добился своего и заслужил право отправиться в АПЛ. Однако год спустя он покинул клуб в рамках сделки по переезду в Манчестер защитника «Фиорентины» Матии Настасича. Савич успел провести за «горожан» 11 матчей и даже выиграл исторический титул АПЛ. Сейчас Стефан плотно ассоциируется лишь с «Атлетико», за который выступает с 2005 года.

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Киран Триппьер

Киран Триппьер и Пабло Сабалета, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Триппьер – воспитанник футбольной академии «Манчестер Сити». Там он занимался футболом с девяти лет, а в 2007 году, в возрасте 17 лет, подписал с «Сити» первый профессиональный контракт. В сезоне-2007/08 Киран не выдержал конкуренцию в основе и играл за молодежный состав, где являлся капитаном. В том сезоне с юниорами «горожан» Триппьер взял молодежный Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» с общим счетом 4:2 по итогам двух встреч. В феврале 2010 года Триппьер на правах аренды перешел в «Барнсли». Потом в карьере игрока сборной Англии случились «Бёрнли», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

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Адриен Рабьо

Французский полузащитник находился в структуре «горожан» всего несколько месяцев в 2008 году, когда ему было 13 лет. После этого он вернулся во Францию, в клуб «По». Найти истинную причину произошедшего сейчас довольно сложно. На тот момент отмечалось, что Рабьо затосковал по родине, а мать футболиста заявляла, что с ним плохо обращались в Манчестере. Позже она помогла провернуть трансфер Адриена из «ПСЖ» в «Ювентус».

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Джером Боатенг

Джером Боатенг Фото: Getty Images

В мае 2010 года 21-летний Боатенг пришел в «Манчестер Сити» и стал первым новичком «горожан», которых тогда возглавил Роберто Манчини. Трансфер обошелся в 10,4 миллиона евро. Карьера в «Сити» не задалась, защитник не выдерживал конкуренции с Венсаном Компани и Джолеоном Лескоттом. Джером все же отыграл за клуб 16 матчей и выиграл первый трофей, взяв Кубок Англии. 14 июля 2011 года «Бавария» договорилась с «Манчестер Сити» о выкупе Боатенга за 14 миллионов евро. В Мюнхене он стал полноценной звездой.

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Каспер Шмейхель

В течение семи лет – с сентября 2002 года по август 2009 года – датский голкипер Шмейхель числился в «Манчестер Сити». Все благодаря легендарному отцу: Петер Шмейхель, отыгравший за «МЮ» восемь лет, завершал карьеру в стане врага. За основу Каспер играл крайне редко: в 2007 году он вышел на поле в семи матчах, после чего был вытеснен Джо Хартом. В 2008 году датчанин защищал ворота еще в трех встречах, но на этом все. За время простоя сдавался в аренду в пять различных клубов – чаще всего в команды низших английских лиг, а также в клуб шотландской Премьер-лиги «Фалкирк». В августе 2009 года перешел в «Ноттс Каунти», а с 2011 года зажигает в «Лестере».

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Браим Диас

Браим Диас и Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Диас является воспитанником испанской «Малаги». В 2013 году «Манчестер Сити» выкупил 14-летнего полузащитника за 200 тысяч фунтов. Дебютировал за основу Браим спустя три года – 21 сентября 2016-го в матче Кубка английской Лиги против «Суонси Сити», заменив во втором тайме Келечи Ихеаначо. Еще годом позже – 21 ноября 2017 года – состоялся дебют на международной арене в игре Лиги чемпионов против нидерландского «Фейенорда». В 2018 году испанец стал выступать за «горожан» в АПЛ и даже выиграл чемпионат Англии. Но в январе 2019-го Диас за 17 млн евро перешел в мадридский «Реал». Там он тоже не закрепился, зато сейчас тащит «Милан».

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Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис в «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

В 2001 году, когда Андрей пришел в клуб, «Манчестер Сити» находился среди аутсайдеров чемпионата, занимая после 24 туров 18-е место. Соглашение об аренде из «Рейнджерс» было заключено на три месяца с возможностью продления. Помощь экс-игрока «Юнайтед» не спасла «Сити» от вылета, и полузащитник оперативно вернулся в Шотландию. Возможность продления контракта даже не обсуждалась, а за «горожан» россиянин отыграл всего 11 матчей.

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Джоуи Бартон

Джоуи Бартон, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

В сезоне-2002/03 21-летний Бартон дебютировал в основе «горожан», сыграв в семи последних матчах. После этого он на четыре сезона стал твердым игроком основы, несмотря на вспыльчивый характер. Он получил красную карточку за ссору с арбитром в перерыве, оказывался зачинщиком массовой потасовки на поле и показывал голый зад хейтерам. В декабре 2004 года полузащитник чуть не был изгнан из клуба, когда во время рождественской вечеринки ткнул зажженной сигаретой в глаз молодому игроку «Сити», который пытался поджечь его рубашку. Позже он принес извинения и в очередной раз отделался лишь внушительным штрафом.

В апреле 2007 года Бартон публично раскритиковал выступление «горожан», заявив что некоторые игроки не соответствуют уровню клуба. После этого ему запретили общаться с прессой. А неделю спустя полузащитник избил на тренировке одноклубника Усмана Дабо, которого госпитализировали. Это стало последней каплей – Джоуи отстранили от игр до конца сезона. После предложения от «Ньюкасла» он покинул «Сити».

ПОМНИШЬ БАРТОНА В «МАНЧЕСТЕР СИТИ»? Да Нет

Дэниел Старридж

Дэниел Старридж Фото: Getty Images

Старридж – редкий воспитанник старого «Сити», который стал привлекаться к основе в сезоне-2006/07. Первый мяч за «горожан» Дэниел забил в 2008-м в матче Кубка Англии, а три дня спустя отметился дебютным голом в АПЛ. В сезоне-2007/08 Старридж стал единственным игроком, когда-либо забивавшим в молодежном Кубке Англии, взрослом Кубке Англии и Премьер-лиге в одном сезоне. В сезоне-2008/09 болельщики «Сити» выбрали его лучшим молодым игроком сезона. Но в 2009-м юниора перехватил «Челси», который воспользовался проблемами «горожан» с продлением контракта форварда.

После этого Дэн стал звездой в «Ливерпуле», но из-за бесчисленных травм пропал в 2018-м. Старриджу всего 32, но он уже доигрывает в Австралии.

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