В этом сезоне «Сити» допустил всего 33 удара по воротам: на 13 меньше, чем «Ливерпуль», занявший 2-е место. Эдерсону достаточно было сделать всего 21 сэйв – это наименьшее количество вратарских спасений среди голкиперов, сыгравших более четырех раз в этом сезоне.

Было бы комично, если бы бразилец при этом пустил больше всех, но у «Сити» лучшие оборонительные показатели в лиге: «горожане» пропустили всего девять мячей.

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Так насколько же хороши игроки «Сити»? Как они добиваются результата? И насколько большую роль играет Эдерсон? Давайте разберемся.

Лига чемпионов УЕФА Эдерсон тренируется бить пенальти. Попал 10 раз из 11 29/05/2021 В 08:19

Эдерсон, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Философия Пепа

Никого уже не должно удивлять, что основная форма защиты для Гвардиолы – владение мячом. «Я всегда говорил, что с таким набором игроков, чем дальше они от наших ворот, тем в большей мы безопасности», – сказал коуч «Сити» после победы над «Пари Сен-Жермен» в прошлом месяце.

Как ни странно, в этом сезоне «Сити» не смог сыграть на ноль в Лиге чемпионов, хотя все равно занял 1-е место в группе. В среднем они владели мячом в ЛЧ 58% времени, хотя этот показатель был накручен двумя играми с «Брюгге», а самый высокий результат (55%) был зафиксирован 7 декабря, когда «горожане» проиграли «Лейпцигу» (2:1). Стадия плей-офф даст лучшее представление о том, является ли для них отсутствие сухих матчей в ЛЧ проблемой или нет.

В Премьер-лиге «Сити» ведет себя намного более скупо и обладают большей долей владения мячом, чем любая другая команда (66%). «Сити» пересекал отметку в 60% владения в 13 из 15 игр. Но очевидно, что это еще не все.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» Фото: Getty Images

Игровая установка

Система «Сити» построена следующим образом: когда они владеют мячом, их соперникам очень сложно контратаковать, даже если они чудом получают мяч. Короткие и резкие пасы помогут создать пространство, которое можно использовать, но при обороне «горожане» дезориентируют соперников, так что они могут ударить по воротам, но не в силах контролировать, куда идет мяч. Игроки «Сити» расположены таким образом, чтобы предлагать партнерам возможность передачи, но также и для предотвращения контратак: они расположены достаточно близко друг к другу, чтобы иметь возможность сойтись с противником при контроле мяча. Футболисты Пепа занимают определенные области, с помощью которых вытесняют противника далеко от ворот или, по крайней мере, в тупик, откуда почти невозможно развить атаку.

Кроме того, тот факт, что они в значительной степени сосредоточены на работе с мячом в широких зонах (используя крайнего защитника, центрального защитника, опорного полузащитника и атакующего полузащитника), означает: если они потеряют владение мячом, оппонент действительно может выйти в зону, где пространство ограничено, и в любом случае у «Сити» будет четыре игрока на позиции, чтобы контратаковать.

«Горожане» достаточно умны, чтобы настраиваться по-разному в зависимости от соперника. Например, большая часть их преимуществ с точки зрения контроля контратак в середине прошлого сезона, по-видимому, сводилась к тому, что они вынудили трех защитников по всей ширине поля с еще одним защитником, расположенным рядом с опорником, построить схему 3-2 у своих ворот, когда остальные игроки «Сити» находились в центральной трети поля.

Это дало «Сити» возможность хорошо видеть поле, и выглядело как успешная формула, но в некоторых играх, особенно в крупных матчах в Европе, они менялись на 2-3, когда два центральных защитника располагались довольно узко сзади, а ближе к чужим воротам выдвигались два крайних защитника с опорным полузащитником в центре. Это преобладающий подход в этом сезоне.

Организация обороны «Манчестер Сити» Фото: Eurosport

Организация обороны «Манчестер Сити» Фото: Eurosport

Есть также более подробные детали, такие как положение тела защитников для нейтрализации опасности, когда контратака идет полным ходом, или откатывание назад и поворот боком при ожидании лонгбола, чтобы облегчить наблюдение вокруг себя и восстановление дыхания.

Эти защитники являются связистами высшего уровня, что помогает им понимать свои роли и легко выходить из противостояний победителями.

Насколько успешна оборона «Сити»?

«Сити» совершил всего две ошибки, приведшие к ударам по воротам в Премьер-лиге в этом сезоне, уступив лишь «Брентфорду». Что касается ошибок, которые привели к голу, у «Сити» есть лишь одна такая (против «Кристал Пэлас»). Общее отсутствие у «Сити» ошибок в защите, очевидно, имеет большое значение. В этом сезоне «горожане» пропустили только девять мячей, и их результат xGA (ожидаемые пропущенные голы) является самым низким в лиге – 9,67 («Ливерпуль» занимает 2-е место с 14,8, фактически пропустив 12).

Килиан Мбаппе и Рубен Диаш Фото: Getty Images

Однако, пожалуй, самая интригующая характеристика – это среднее значение xG для ударов по воротам «Сити». Этот показатель в основном говорит, разрешают ли команды своим противникам часто встречаться с вратарем один на один или сводят опасность к ударам издали.

Поразительным в своеобразном упадке «Сити» в сезоне-2019/20 годах, когда они страдали от увеличения количества контратак против них, было то, что среднее качество ударов, с которыми они столкнулись, было не только худшим в лиге в том сезоне, но и худшим в целом для любой команды за пять сезонов до этого и фактически хуже, чем у любой другой команды с тех пор. Соперники упускали очень хорошие возможности. Как бы то ни было, в прошлом сезоне «Сити» пришел в себя и имел самый низкий показатель в лиге, а в этом сезоне у них четвертое место. Что интересно, у «Ливерпуля» дела обстоят хуже всего.

Качество нанесенных ударов

Эдерсон и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») Фото: Getty Images

В сезоне-2019/20 Эдерсон фактически выиграл «Золотую перчатку» АПЛ, несмотря на то, что «Сити» давал своим оппонентам качественные шансы. В целом они не допускали огромного количества возможностей в течение сезона, но когда такие шансы появлялись, они были высокого качества. Этот показатель говорил о неэффективности команды Пепа, и, хотя «Сити» все еще был достаточно хорош, чтобы оставаться в двойке лучших, это мешало им идти в ногу с «Ливерпулем».

Теперь «горожане» допускают меньше возможностей, чем остальные. Соперники «Сити» для них не особенно опасны.

Что по поводу Эдерсона?

Кажется необычным говорить о способности Эдерсона отражать удары, потому что инстинктивно внимание переключается на его способность играть ногами, которая уже говорит сама за себя.

Труднее закрепить в сознании чисто вратарские навыки. Справедливости ради стоит сказать, что за эти годы, в том числе в последние недели, было немало раз, когда «Сити» пропускал гол, и казалось, что Эдерсон мог сыграть лучше.

Эдерсон, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Однако есть один показатель, который может дать нам некоторое представление о том, насколько хорош вратарь на самом деле. Это количество голов, которое вратарь «должен был пропустить», за вычетом мячей, которые он фактически пропустил.

На первый взгляд, результат -2,1 в этом сезоне не является хорошим показателем для Эдерсона, поскольку это означает, что он пропустил на два гола больше, чем ожидалось. Обычно считается, что вратарь с положительной разницей спас команду от пропущенных мячей, которые он «должен был пропустить».

Однако эксперты в правильной интерпретации данных настаивают на том, что нам нужны сотни выстрелов в створ, чтобы иметь возможность делать какие-либо выводы о том, насколько хорош вратарь, и что размер выборки в этом сезоне слишком мал. Эдерсон подписал контракт с «Сити» в сезоне-2017/18, и его результат за все это время составляет +4,8. Из этого можно сделать разумный вывод: он хорошо парирует удары. 11 декабря он провел 100-й сухой матч, сделав жизненно важный сэйв уже в компенсированное время. Это был первый и единственный удар «Вулверхэмптона» в створ.

Что касается ошибок бразильца, то их количество в пересчете на 90 минут показывает, что у него неплохие результаты, учитывая, что он сыграл 4,5 сезона, и особенно учитывая количество рисков, которые он берет как при владении, так и при дальних выходах из ворот.

Эдерсон, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Ошибки Эдерсона

Данные FBref показывают, что в среднем его защитные действия примеряются дальше от линии ворот, чем у любого другого вратаря в лиге, и это имело место в каждом его сезоне в Англии, кроме прошлогоднего. Эдерсон также занимает 5-е место среди голкиперов по общему количеству защитных действий за пределами штрафной и 5-е по эквиваленту на 90 минут.

Вратарь «горожан» много рискует, но не совершает большого количества ошибок, а его сэйвы в целом помогают «Сити» оставлять ворота в неприкосновенности. «Манчестер Сити» не допускает много шансов, а те, которые все же допускаются, не слишком качественны. Это внушительная статистическая характеристика.

Эдерсон уже стал звездой «Сити», хотя на «Этихаде» часто ошибались даже с вратарями. Вот список из мужчин , которые, оказывается, приезжали в «Манчестер Сити».

Еще одна звезда «Сити» – Кевин де Брёйне. Есть железные аргументы , что скоро бельгиец прервет гегемонию Месси и Роналду в борьбе за «Золотой мяч».

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Материал написан по данным The Athletic

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