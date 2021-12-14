«Арсенал» лишил капитанской повязки Пьер-Эмерика Обамеянга. Габонский нападающий больше не будет кэпом из-за нарушения дисциплины. Кроме того, он не сыграет с «Вест Хэмом» в 17-м туре АПЛ. По той же причине Обамеянг пропустил игру против «Саутгемптона». «Мы ожидаем от всех футболистов и, в частности, от нашего капитана работы в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали», – гласит заявление «Арсенала» на официальном сайте.

Это не первый случай, когда Обамеянг разочаровывает фанатов «Арсенала». После проигранного матча с «Манчестер Юнайтед» габонец лайкнул пост Криштиану Роналду, в котором португалец порадовался победе. Болельщики увидели сердечко и раскритиковали форварда – пришлось быстро стирать улики.

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У Обамеянга уже были проблемы с дисциплиной в «Арсенале» при Артете. В марте испанский коуч отстранил его от игры против «Тоттенхэма». Артета устал от постоянных опозданий лидера. Форвард не успел вовремя прибыть в расположение команды перед игрой со «шпорами», и это случилось уже не в первый раз. Тренер справедливо решил, что штрафами Обамеянгу мозги не вправить, и потому просто взял и усадил его на скамейку перед важнейшим матчем.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

А месяцем ранее форвард нарушил коронавирусный протокол и даже не стал этого скрывать: в его в инстаграме появилось видео, на котором Обамеянг делает татуировку у мастера в Барселоне. Оба сидели в салоне без масок – тогда «Арсенал» обещал просто поговорить с футболистом об инциденте.

На футбольном поле у Пьер-Эмерика в последнее время тоже не клеится. В той же встрече с «МЮ» он не забил с метра, а в ноябрьском матче с «Уотфордом» сначала запорол пенальти (парировал Бен Фостер), а затем лишил гола Мартина Эдегора. На 73-й минуте Эдегор точно пробил в нижний угол из угла вратарской, но Обамеянг коснулся мяча перед линией ворот – судьи отменили гол из-за офсайда. После игры норвежец не скрывал разочарования: «Было очень досадно. Я видел, что мяч шел в ворота. Как только он коснулся мяча, я понял, что он в офсайде. Было неприятно, но мы победили. Если бы они сравняли счет, было бы куда более обидно!» – сказал Эдегор.

Артета был недоволен формой Обамеянга еще в начале нынешнего сезона. Лондонцы были готовы рассмотреть предложения о трансфере 32-летнего игрока, который получает 292 тысячи евро в неделю. Габонцем интересовалась «Барса», но потянуть такой оклад каталонцы не смогли.

Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал» Фото: Getty Images

Возможно, спад Обамеянга связан с проблемами со здоровьем: весной 2021-го он посетил Африку, где заразился малярией. Игрок похудел на четыре килограмма и признался, что это был худший момент в его жизни. «Персонал и врачи очень хорошо потрудились. Мне повезло, что мы вовремя приняли меры, потому что иногда с малярией, если не лечить ее быстро, могут возникнуть большие проблемы», – говорил футболист.

Но проблемы с самодисциплиной были у Пьера и раньше. В 2017 году Обамеянг принял не взвешенное решение и отпраздновал гол в ворота «Шальке» в маске от Nike, хотя его «Боруссию» в то время экипировала Puma. Гендиректор клуба Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что у Обамеянга могут возникнуть неприятности – в итоге игрока оштрафовали на 100 тысяч евро.

Когда габонец уже выступал за «Арсенал», он жестко прошелся по Ватцке после интервью функционера. Немец заявил, что Пьер-Эмерик променял «Дортмунд» на «Арсенал» из-за финансов. «Некоторые ради денег переходят в команды, которые годами не выступают в Лиге чемпионов. Обамеянг прекрасно играет за «канониров», и скорее всего у него становится тепло на душе при взгляде на собственный банковский счет, но по средам ему грустно, ведь он смотрит ЛЧ по телевизору», – заявил Ватцке.

Обамеянг быстро отреагировал – он считает, что нездоровая любовь деньгам свойственна именно гендиректору «Боруссии». «Вам не стоило вообще поднимать тему моего ухода из «Дортмунда». Мистер Ватцке, вы такой клоун. Я помню, как вы заявляли, что никогда не продадите Дембеле, но, когда за него предложили больше сотни миллионов, вы первый согласились на сделку. Так что, пожалуйста, не говорите про деньги, оставьте меня в покое», – парировал футболист.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

Чтобы заработать авторитет среди фанатов, Обамеянг однажды оскорбил главного соперника «Арсенала» во время стрима на твиче. «Что я думаю о «Тоттенхэме»? Дерьмо, мы знаем», – игрок процитировал популярную среди болельщиков «Арсенала» кричалку – несколько лет назад ее же вместе с фанатами исполнил воспитанник команды Джек Уилшир после победы в Кубке Англии.

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