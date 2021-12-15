15 декабря в АПЛ вводятся новые правила: футболисты будут проходить ежедневный экспресс-тест на коронавирус прямо в своих машинах перед тренировками и матчами, чтобы ограничить распространение заболевания. Без наличия отрицательного теста игроки, тренеры и сотрудники клубов не смогут попасть на спортивные сооружения. Число таких проверок в течение недели может достигать девяти, кроме того, предписано дважды в неделю сдавать ПЦР-тесты.

Такие меры приняты потому, что по данным премьер-лиги, в клубах АПЛ зарегистрировано рекордное число положительных тестов в результате последнего тестирования (42), а 13 декабря из-за выявленного у нескольких сотрудников и футболистов клуба коронавируса «Манчестер Юнайтед» был вынужден перенести матч 17-го тура с «Брентфордом».

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Новые требования затронут и болельщиков. При входе на футбольные стадионы, они должны будут предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. На аренах, где число зрителей превышает 10 тысяч, допускаются выборочные проверки фанатов, процент которых клубы будут определять самостоятельно исходя из оценки степени риска. Такая оценка должна быть утверждена в местных органах власти не менее чем за десять рабочих дней до игры.

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Источник – The Times.

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