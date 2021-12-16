Артем Буторин

За «Манчестер Сити» с 2003 года

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Когда я впервые надел голубую джерси, за клуб бегали парни из Туниса, Гваделупы и Коста-Рики, а Джоуи Бартону было всего 19 лет. Я, как и все фанаты «Сити», кайфовал от шоппинга на деньги шейха. Звезд оказалось так много, что можно было запутаться в трансферных слухах.

Чемпионат Испании Акинфеев, Чех, Де Хеа. Кому чаще всего забивал Агуэро 16 ЧАСОВ НАЗАД

Никогда не мечтал о том, чтобы «Сити» купил определенного футболиста. Только один раз. В 2011 году я праздновал, что любимая команда подписала Серхио Агуэро. Уже тогда Кун был бриллиантом и звездой, за которой охотились топовые клубы.

Серхио Агуэро в 2011 году Фото: Getty Images

Ему досталось за то, что он выбрал деньги, а не «Сантьяго Бернабеу» или «Камп Ноу». В начале 10-х за «Сити» все еще крепилась ничтожная репутация и лузерский менталитет. Но именно Агуэро стал человеком, который разбил стереотип и сделал клуб таким, каким он выглядит сейчас.

В сезоне-2011/12 «Сити» превратился из неудачников с деньгами в заслуженных чемпионов. Команда Роберто Манчини совершила сразу два мощных камбэка: сначала съела 8-очковый отрыв от «Юнайтед», а потом убила соседей двумя голами в ворота «КПР» в компенсированное время.

Гол Агуэро на последней минуте сезона – мой любимый и самый памятный. Никогда не чувствовал такой спектр эмоций за пару минут: глобальное опустошение и гнетущая злость сменились угаром и ликованием. А пауза Куна перед решающим ударом – момент, который я пересматривал тысячу раз. И всегда с мурашками.

Серхио Агуэро после чемпионского гол в ворота «КПР» Фото: Getty Images

После этого «Сити» стали воспринимать, как чемпиона, и образ богатых мажоров растворился. Вместе с клубом окреп и Серхио: он никогда не был парнем, который «забивает только с пенальти» или «набивает статистику на аутсайдерах». Кун забивал всем и всегда: в больших матчах, топовым командам, на поздних стадиях Лиги чемпионов. Только Виктор Вальдес, Давид де Хеа и Петр Чех вытащили от Агуэро 24 мяча. Даже если взять матчи против «Арсенала», «МЮ», «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Челси» и «Лестера», Серхио в топе истории АПЛ по соотношению голы/минуты.

Кун – идеальный форвард в моем представлении. Он крепко стоит на ногах из-за низкого центра тяжести, но несмотря на маленький рост, круто ведет борьбу и часто забивает головой. У него мощный и точный удар: аргентинец идеально открывался в штрафной и безумно много забивал даже с острейших углов. У него великая реализация и стабильность: в шести сезонах АПЛ коротышка настрелял 20+ голов (к тому же в пяти сезонах подряд).

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Даже когда Кун застрял в системе Пепа и страдал из-за долгих травм, я всегда ждал его на поле. Он и в ужасной форме наводил на соперников страх, а на болельщиков – ностальгию.

Протяжный вопль комментатора Sky Sports Мартина Тайлера – мой главный хайлайт карьеры Агуэро в АПЛ.

Василий Легейдо

За «Манчестер Юнайтед» с 2007 года

Серхио Агуэро – самый парадоксальный топ-нападающий из принципиальных соперников «МЮ» в современной АПЛ. Вроде бы аргентинского шустрика есть за что недолюбливать: девять мячей в 13 дерби и, конечно, тот самый гол «КПР». Кун вместе с Компани, Сильвой и Туре символизировал превращение аутсайдера сначала в «шумных соседей», а затем – в реальную угрозу. Его празднования – самая наглядная иллюстрация смены власти в Манчестере. Пока главный бомбардир «Юнайтед» Руни тяжелел и оттягивался все глубже в середину поля, Серхио оставался живчиком, адаптировался к требовательному Гвардиоле, но внешне оставался почти неизменным.

Серхио Агуэро и Уэйн Руни, «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Тем не менее Агуэро не вызывает ни ненависти, ни других сильных эмоций. Анри выделялся издевательскими финтами. Дрогба быковато шел на Видича и нахально толкался с Фердинандом. Суарес ввязался в перепалку с Эвра. Тевес выжег имя из истории «МЮ» переходом в «Сити» и плакатом с надписью «RIP Fergie». Серхио не бросался громкими интервью или провокационным заявлениями. Его игра не строилась на дриблинге для хайлайтов и не подразумевала жестких единоборств. Всю карьеру в «Манчестере» он занимался тем, что забивал.

Даже его голы в ворота «Юнайтед» не вызывали особых эмоций – после нескольких сезонов они воспринимались настолько привычно, что казались рутиной, обыденностью, почти обязательной частью программы. В этом – причина, почему об Агуэро, несмотря на рекорды, говорят меньше, чем о других элитных нападающих, и одновременно секрет его величия. Иметь форварда, который не скандалит и не ссорится даже с соперниками, но в пяти сезонах пробивает отметку в 30 голов, а еще в трех забивает больше 20 – это роскошь. И повод для зависти.

Серхио Агуэро и Рио Фердинанд, «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Сурен Аванесьян

За «Челси» с 2006 года

Серхио Агуэро удаляли четыре раза. Единственная красная Куна в АПЛ пришлась на матч с «Челси». В 2016-м аргентинец влетел обнаженными шипами в Давида Луиса, центрального игрока в системе Антонио Конте. Тремя годами ранее страйкер пнул лежачего бразильца и избежал судейской кары.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К АГУЭРО? Я фанат «Сити» – обожаю Я фанат «Сити» – не люблю Болею за другой клуб, люблю Куна Болею за другой клуб, не люблю Куна

«Я вспылил и разозлился. В рамках матчей часто получаю по ногам. После стыка с Луисом понимал, что меня удалят, и не спорил с Энтони Тейлором. Жесткость – отголосок моего прошлого. Грубой борьбе я научился на улицах», – объяснял Агуэро в 2020-м, когда пересматривал подборку самых дерзких фолов на личном стриме.

Первый стык Агуэро с Луисом пришелся на момент, когда Давид воспринимался веселой душой «Челси». Кучерявый защитник блистал на фотках с жестом телефонной трубки и излучал позитив. Второе единоборство попало в эпоху, когда Давид срочно вернулся из «ПСЖ» и оказался полезным для чемпионской команды.

В обычных условиях я бы впечатлился духом улиц, который Агуэро перенес на поле. Но злость Куна направилась на важного для «Челси» игрока, так что для меня аргентинец – талант, чей образ портят легкие подлости.

Серхио Агуэро против Давида Луиса, «Манчестер Сити» – «Челси» Фото: Getty Images

Андрей Рабинович

За «Ливерпуль» с 2010 года

В 2010-м «красных» вымел из Лиги Европы «Атлетико» – лидером «индейцев» был Диего Форлан, но главным проспектом считался Агуэро. Уже через полгода Торрес сменил Мерсисайд на Лондон, а еще через несколько месяцев Кун отправился в «Сити». Мне было дико обидно: хотелось, чтобы аргентинец повторил путь Эль Ниньо.

Хочется съязвить что-нибудь про успехи Серхио в освоении английского или про его внешнее безразличие ко всему, включая болельщиков, но как фан «красных» я просто завидую: Кун столько раз обламывал меня и приносил «горожанам» чашку за чашкой, что другого не остается. Я особенно расстроился уходу Суареса, потому что статус самого крутого страйкера Лиги уехал в Манчестер. По-моему, он оставался там до прошлого лета.

Диего Форлан и Серхио Агуэро, «Атлетико» Фото: Golf Digest

Александр Менакер

За «Арсенал» с 2009 года

Дидье Дрогба, Уэйн Руни и Харри Кейн напрягали меня сильнее, чем Серхио Агуэро. Стата аргентинца против «Арсенала» это подтверждает: за 10 лет в Англии Кун настрелял всего 11 голов во всех турнирах. Свежее воспоминание – хет-трик Серхио на «Этихаде» уже при Унаи Эмери. Третий мяч, кстати, десятка «горожан» забила рукой, и голешник засчитали. Второй флэшбек – Шкодран Мустафи пропускает Серхио за спину и вместо борьбы с аргентинцем сигнализирует рефу о фоле. Канонирская классика времен позднего Арсена Венгера.

Мастерство Куна восхищало. Его мощные удары с острого угла – мои любимые в хайлайтах. Но почему-то топовый и стабильный бомбардир всегда казался непопулярным. Даже в Англии он не всегда был №1. Кажется, главное его достижение – тот гол в ворота «КПР». Но оглядываясь сейчас на его успехи в «Манчестер Сити», понимаешь, насколько он велик. Он полностью поменял восприятие этой команды в глазах всех фанатов АПЛ. Кун – такая же значимая фигура для «Манчестер Сити», как Тьерри Анри для «Арсенала». Тоже заслужил статую возле стадиона.

Серхио Агуэро против «Арсенала» Фото: Getty Images

Посмотрел бы на его связку с праймовым Месутом Озилом. А ведь такое могло быть – летом 2017 года Алексис Санчес рвался к Пепу Гвардиоле. «Арсенал» хотел взамен Серхио, но ответ боссов «горожан» был очевидным: Кун не продается. Его оставили, а через четыре года проводили как живую легенду.

Чемпионат Испании Агуэро объявил о завершении карьеры и не сдержал слез 21 ЧАС НАЗАД