В АПЛ – вспышка коронавируса: 14 декабря статистика показала 42 новых случая за неделю. Это самый высокий показатель с 2020 года – именно тогда Лига начала публиковать еженедельные данные о заболеваемости COVID-19. Для сравнения – неделей ранее было сдано всего 12 положительных тестов.

Сперва отменили матч «Тоттенхэма» в Лиге конференций – заразились восемь футболистов и пять членов тренерского штаба. Соперники из «Ренна» были недовольны и обвинили лондонцев в нарушении фэйр-плей, а УЕФА не нашел тех способов спасти игру, которые устроили бы оба клуба. Позже перенесли матч 12-го тура с «Брайтоном».

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«Шпоры» сделали в соцсетях красивое заявление – клуб передаст в продовольственный банк еду, которая предназначалась для игроков перед обоими отмененными матчами. Пища пойдет на питание нуждающимся людям.

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Еще один крупный очаг заболеваемости – в «Манчестер Юнайтед». Тренировка 12 декабря прошла не по плану, футболисты занимались индивидуально и бесконтактно, так как у некоторых игроков и членов персонала были положительные тесты.

На следующий день манкунианцы официально объявили о закрытии тренировочной базы на сутки и изоляции лиц с короной. Сразу же руководство клуба намекнуло АПЛ на отмене матча с «Брентфортом», который были запланирован на 15 декабря.

«Учитывая отмену тренировок и нарушение нормальной работы команды, а также приоритет здоровья игроков и персонала, клуб обсуждает с Премьер-лигой, безопасно ли проводить матч с «Брентфордом» во вторник. Поездка команды и персонала в Лондон будет отложена, пока не будет принято решение по итогам этого обсуждения», – выкатила релиз пресс-служба.

Матч действительно отменили – АПЛ посоветовалась с медицинскими консультантами и вынесла вердикт с формулировкой «из-за исключительных обстоятельств». Медиа назвали цифру зараженных – это 19 человек среди команды (не только первой) и сотрудников клуба.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Также отменили игру «Бёрнли» и «Уотфорда», которая тоже была запланирована на 15 декабря. Решение было опубликовано за 2,5 часа до начала матча. Из-за положительных ковид-тестов у «Уотфорда» не хватило игроков для полноценного участия в матче.

В подвешенном состоянии находится матч «Тоттенхэма» и «Лестера», который должен пройти 16 декабря – Лига пока не давала одобрения на перенос. По неподтвержденным данным, не все хорошо и в «Астон Вилле» – там из-за ковида отменили воскресную тренировку. С положительными тестами – один из игроков и несколько сотрудников тренировочной базы.

Чем это грозит?

АПЛ анонсировала возвращение к экстренным мерам, которые были утверждены, когда футбол только возвращался после пандемийной паузы.

«Экстренные меры включают такие протоколы, как ношение масок в помещениях, соблюдение социальной дистанции и более частое тестирование. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством, местными властями и группами болельщиков, реагируя на любые будущие изменения в национальных или местных правилах», – говорится в заявлении.

Юрген Клопп Фото: Getty Images

Одна из крайних мер – закрытие трибун и возвращение к играм на пустых стадионах. А перенесенные матчи проведут в резервные дни – хочется надеяться, что топовые чемпионаты уже привыкли к сложностям и внезапностям, вызванным коронавирусом.

Источники – официальный сайт «Тоттенхэма», The Athletic, официальный сайт «МЮ», официальный сайт АПЛ, The Telegraph, Sky Sports.

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