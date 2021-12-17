Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отстранен от тренировок лондонской команды и уже не вернется к занятиям в 2021 году.

32-летний форвард не участвовал в тренировках основной команды на этой неделе, занимаясь индивидуально. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже подтвердил, что Обамеянг не сыграет в матче с «Лидсом». Сообщается, что футболиста продолжат не допускать к матчам до его отъезда на Кубок африканских наций, который начанется 9 января.

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