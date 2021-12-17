Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отстранен от тренировок лондонской команды и уже не вернется к занятиям в 2021 году.
32-летний форвард не участвовал в тренировках основной команды на этой неделе, занимаясь индивидуально. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже подтвердил, что Обамеянг не сыграет в матче с «Лидсом». Сообщается, что футболиста продолжат не допускать к матчам до его отъезда на Кубок африканских наций, который начанется 9 января.
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Возможно, Обамеянг сменит клуб уже в зимнее трансферное окно. Габонцем интересуется «Барселона» – каталонцы готовы предложить «Арсеналу» игрока взамен.
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Источник:Daily Mail.
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