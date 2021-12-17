«Манчестер Сити» хочет, чтобы только что завершивший карьеру Серхио Агуэро стал мировым послом клуба.
Аргентинец получил предложения и от других клубов занять тот же пост. Кроме того, ему поступило несколько офферов стать экспертом на ТВ.
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Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Вот что о нем думают главные соперники – фанаты «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
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Кому чаще всех забивал аргентинец? В списке есть одна до боли знакомая российскому болельщику фамилия.
Источник: The Mirror.
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