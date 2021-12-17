«Манчестер Сити» хочет, чтобы только что завершивший карьеру Серхио Агуэро стал мировым послом клуба.

Аргентинец получил предложения и от других клубов занять тот же пост. Кроме того, ему поступило несколько офферов стать экспертом на ТВ.

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Чемпионат Испании Агуэро отказался от части зарплаты из-за проблем «Барселоны» ДЕНЬ НАЗАД

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