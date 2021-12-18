10-е место, Дивок Ориги

«Ливерпуль», 12 млн евро

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Бельгийский форвард запомнился по голу после величайшего паса Трента с углового в полуфинале ЛЧ сезона-2018/19. Других по-настоящему ярких моментов в карьере Ориги не случалось. Очевидно, что футболисту, если он желает играть, стоит сменить команду. Едва ли получится выиграть конкуренцию и у Фирмино, и у Жоты. «Ливерпуль» вряд ли будет настаивать на переподписании – Дивок скорее представляет собой приятные воспоминания, чем перспективное настоящее. Но Ориги всего 26 лет, и в команде чуть ниже уровнем, он, конечно, сможет заиграть, если захочет.

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9-е место, Сесар Аспиликуэта

«Челси», 12 млн евро

Сесар Аспиликуэта и Мэйсон Маунт, «Челси» Фото: Getty Images

Капитаном «синих» предметно интересуются «Барселона» и «Атлетико». Возможно, на фоне этой заинтересованности защитник продлит контракт в ближайшее время. Как бы то ни было, Сесар – один из лучших на своей позиции, и любой топ-клуб не отказался бы от услуг испанца. Но и «Челси» вряд ли хочет отпускать лидера – Аспиликуэта является одним из ключевых игроков «пенсионеров».

8-е место, Шон Лонгстафф

«Ньюкасл», 15 млн евро

24-летний англичанин отыграл в этом сезоне примерно половину возможного игрового времени. Шон может стать жертвой грядущей финансовой революции в клубе, но есть важный нюанс: Лонгстафф – воспитанник «Ньюкасла», а такими активами не принято разбрасываться. «Эвертон» готов забрать центрального полузащитника, некоторое время назад игроком интересовался «Манчестер Юнайтед». Сложно предсказать, о чем договорятся футболист и клуб. Но хочется, чтобы карьера молодого англичанина правильно и гармонично развивалась.

7-е место, Тодд Кэнтуэлл

«Норвич», 22 млн евро

Тодд Кэнтуэлл, «Норвич» Фото: Getty Images

Молодой плеймейкер не получает в нынешнем розыгрыше АПЛ желаемого игрового времени, хотя в прошлом сезоне, доставая «Норвич» из Чемпионшипа, Тодд собрал 6+6 по системе гол+пас. Кэнтуэлл наверняка сменит команду летом, поскольку уже отклонил несколько предложений «канареек». Полузащитник будет полезен любой команде из середины таблицы Премьер-лиги. Он наверняка способен заиграть и в топ-клубе, если показать ему доверие и оказать поддержку.

6-е место, Джесси Лингард

«Манчестер Юнайтед», 22 млн евро

Лингард совершил ошибку, оставшись в «Юнайтед» после фантастического сезона за «Вест Хэм». У «молотобойцев» и без Джесси все хорошо, а вот сам игрок плотно сел в запас после прихода в стан «дьяволов» Санчо и Криштиану. Прямой конкурент на позиции Лингарда – Бруну, который олицетворяет собой команду и является системообразующим игроком. Для здорового продолжения карьеры полузащитнику необходимо сменить команду. Благо игрок не может пожаловаться на нехватку внимания к своей персоне – футболистом интересуются «Атлетико», «Милан», «Барселона», «Лестер» и «Ньюкасл». Ранее виды на Лингарда имел даже «Зенит».

5-е место, Александр Ляказетт

«Арсенал», 22 млн евро

Александр Ляказетт, «Арсенал» Фото: Imago

Ляказетт не хочет подписывать новый контракт с «Арсеналом» и, скорее всего, не подпишет его. Переговоры сторон о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. 30-летний форвард в 12 играх нынешнего сезона АПЛ забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу. Может быть, смена обстановки благоприятно скажется на результативности француза. Игрока ждут у себя «Интер» и «Атлетико».

4-е место, Джеймс Тарковски

«Бернли», 25 млн евро

Кажется, что переход Тарковски в «Ньюкасл» – решенное дело. Но центрального защитника хочет и «Лестер», а год назад интерес проявлял «Вест Хэм». В общем, за 29-летнего англичанина в Англии летом начнется настоящая рубка. Вероятно, какие-то клубы отмалчиваются сейчас, чтобы в самый неожиданный момент вступить в спор за центрбека. Очевидно одно – после 30 июня 2022 года Тарковски практически неизбежно перестанет быть игроком «Бёрнли».

3-е место, Андреас Кристенсен

«Челси», 35 млн евро

Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер, «Челси» Фото: Getty Images

В конце октября инсайдер Николо Скира уверял, что датчанин почти продлил контракт с «Челси» до 2026 года. Переговоры якобы находились в завершающей стадии. Но защитник до сих пор не переподписан, и его хотят переманить «Барселона», «Милан» и «Тоттенхэм».

Сам игрок не высказывал недовольства положением в команде – похоже, развитию переговоров мешают иные силы, помимо желания сторон. В оставшиеся полгода руководство «синих» постарается довести дело до конца, а топ-клубы будут внимательно следить за ситуацией вокруг центрального защитника.

2-е место, Антонио Рюдигер

«Челси», 35 млн евро

Рюдигер – один из самых желанных игроков на рынке прямо сейчас. Его хотят все – от «ПСЖ» и «МЮ» до «Баварии» и «Реала». Немецкий центральный защитник желает получать 12 миллионов евро в год, «синие» могут предложить лишь 6. Конечно, многих пугают финансовые запросы Рюдигера. В Мюнхене неприятно удивились тому, сколько хочет зарабатывать игрок. А в Мадриде готовы платить любые деньги, лишь бы заполучить Антонио. Сага с участием Рюдигера – одна из самых интересных в европейском футболе. Будем с попкорном следить за развитием сюжета.

1-е место, Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», 60 млн евро

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Юнайтед» не оставляет попыток продлить контракт с Погба. Клуб предлагает французу астрономическую зарплату: 24 миллиона евро в год. Видимо, «МЮ» верит в полузащитника, потому что платить такую личку лавочнику – по меньшей мере легкомысленно. Погба готовы забрать «Реал» и «ПСЖ», «Ювентус» и «Барса» проявляют интерес. Полю тем временем неожиданно стукнуло уже 28 лет, а он все продолжает быть вечно перспективным.

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