Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал противников вакцинации и заявил о важности прививки.

«С моральной точки зрения это должно быть обязательным для каждого человека. Это вопрос убеждений. Если я делаю что-то, и это помогает окружающим меня людям, то для меня это обязательно. Очевидно, некоторые люди видят это иначе. Мне 54 года, и я действительно верю, что можно убедить людей в правильности поступков, но в этом конкретном случае не уверен. Англия – гораздо лучшее место с точки зрения вакцинации, чем, например, Германия. И это невероятно, насколько агрессивны антиваксеры, как они уверены во всем, знают лучше, чем остальные. Это действительно сложно», – сказал Клопп.

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