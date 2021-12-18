Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, как бывший главный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон помог ему во время болезни отца.

«Наверное, он не помнит, но я расскажу, потому что это красивая история. Однажды мой отец попал в больницу, и я был сильно подавлен. Я поговорил с сэром Алексом, и он сказал: «Криштиану, можешь уехать на два или три дня». У команды были сложные матчи, и я в тот момент был ключевым игроком. Он сказал: «Будет тяжело, потому что впереди нас ждут непростые игры, но я понимаю твою ситуацию и разрешаю тебе уехать, чтобы увидеться с отцом». Для меня это было очень важно. Важнее победы в Лиге чемпионов, чемпионства в английской Премьер-лиге, кубков и прочего. Я уважаю сэра Алекса, потому что он всегда держит слово. Я ценю это», – приводит слова Роналду пресс-служба «МЮ».

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Сэр Алекс объяснил, что не мог поступить по-другому: «Я знал, что его отец болен, и что он в больнице. Для него было важно быть там. Некоторые вещи больше, чем футбольный клуб. Семья – определенно одна из них. Без сомнения. Вы никогда не должны ставить какой-либо клуб выше семьи».

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Что еще нужно скрывать Роналду? Компрометирующую информацию о Крише опубликовала соцсеть «Одноклассники». Оказывается, португалец – только пятый по популярности среди пользователей ресурса.

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