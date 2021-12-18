Обнародованы трансферные бюджеты клубов английской Премьер-лиги с учетом финансового фейр-плей.
По правилам УЕФА клубы могут тратить на 4,5 миллиона евро больше, чем они зарабатывают за каждый трехлетний период оценки, хотя в этот отрезок допускается убыток в размере 41 миллиона евро. При этом в соответствии с регламентом АПЛ убытки в размере 123 миллиона евро за три года влекут ограничения на расходы.
Ad
У «Эвертона» нулевой трансферный бюджет – зимой Рафаэлю Бенитесу придется ограничиться арендами и свободными агентами. Самый большой бюджет на трансферы – у «Тоттенхэма», который сможет потратить 471 млн евро.
Чемпионат Англии
«Сэр Алекс держит слово». Криш вспомнил, как ему помог Фергюсон
Бюджеты всех клубов АПЛ в соответствии с ФФП
- «Эвертон» – 0 млн евро
- «Астон Вилла» – 5,9 млн евро
- «Саутгемптон» – 43 млн евро
- «Уотфорд» – 70 млн евро
- «Кристал Пэлас» – 77 млн евро
- «Вулверхэмптон» – 82,4 млн евро
- «Вест Хэм» – 83,6 млн евро
- «Лестер» – 93 млн евро
- «Манчестер Сити» – 99 млн евро
- «Брайтон» – 100 млн евро
- «Брентфорд» – 103 млн евро
- «Норвич» – 108,3 млн евро
- «Лидс» – 116,5 млн евро
- «Ньюкасл» – 195,4 млн евро
- «Бёрнли» – 201,3 млн евро
- «Арсенал» – 236,6 млн евро
- «Челси» – 283,7 млн евро
- «Манчестер Юнайтед» – 286 млн евро
- «Ливерпуль» – 321,4 млн евро
- «Тоттенхэм» – 471 млн евро
Какой трансферный бюджет «Спартака»? Немного выше, чем у «Эвертона».
«Барселона» сильно недополучит денег из-за вылета в Лигу Европы. А сколько клуб заработает во втором турнире?
Источник:Club_app.
Чемпионат Англии
Клопп: «Антиваксеры очень агрессивны и во всем уверены»
Чемпионат Англии
Топ-10 будущих свободных агентов в АПЛ: от Ляказетта до Рюдигера
Реклама
Ad
Реклама
Ad