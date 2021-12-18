Обнародованы трансферные бюджеты клубов английской Премьер-лиги с учетом финансового фейр-плей.

По правилам УЕФА клубы могут тратить на 4,5 миллиона евро больше, чем они зарабатывают за каждый трехлетний период оценки, хотя в этот отрезок допускается убыток в размере 41 миллиона евро. При этом в соответствии с регламентом АПЛ убытки в размере 123 миллиона евро за три года влекут ограничения на расходы.

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У «Эвертона» нулевой трансферный бюджет – зимой Рафаэлю Бенитесу придется ограничиться арендами и свободными агентами. Самый большой бюджет на трансферы – у «Тоттенхэма», который сможет потратить 471 млн евро.

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Бюджеты всех клубов АПЛ в соответствии с ФФП

«Эвертон» – 0 млн евро

«Астон Вилла» – 5,9 млн евро

«Саутгемптон» – 43 млн евро

«Уотфорд» – 70 млн евро

«Кристал Пэлас» – 77 млн евро

«Вулверхэмптон» – 82,4 млн евро

«Вест Хэм» – 83,6 млн евро

«Лестер» – 93 млн евро

«Манчестер Сити» – 99 млн евро

«Брайтон» – 100 млн евро

«Брентфорд» – 103 млн евро

«Норвич» – 108,3 млн евро

«Лидс» – 116,5 млн евро

«Ньюкасл» – 195,4 млн евро

«Бёрнли» – 201,3 млн евро

«Арсенал» – 236,6 млн евро

«Челси» – 283,7 млн евро

«Манчестер Юнайтед» – 286 млн евро

«Ливерпуль» – 321,4 млн евро

«Тоттенхэм» – 471 млн евро

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