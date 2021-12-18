Лондонский «Арсенал» проехался по «Лидсу» в 18-м утре АПЛ, отгрузив в первом тайме в ворота «белых» три мяча. Первый из них провел на 15-й минуте бразильский нападающий Габриэль Мартинелли – этот мяч стал семитысячным для «Арсенала» в высшем дивизионе Англии.

С 1888 года, когда впервые прошел чемпионат Англии, эту отметка покорялась только «Эвертону» (7139) и «Ливерпулю» (7069).

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В рамках АПЛ автором 5000-го гола «Арсенала» стал Пол Мерсон, а 6000-й вонзил Сеск Фабрегас.

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