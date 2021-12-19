Деле Алли – самый заметный участник игры между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Дело не только в упущенном выходе один-на-один. Полузащитник выкрасил дреды в цвет матча: часть косичек светилась красным, другая – белым. Вышло символично. Еще англичанин оказался лицом двух решений Антонио Конте, которые усложнили жизнь Юргену Клоппу и отодвинули мерсисайдцев от первой строчки АПЛ.

До перерыва «Тоттенхэм» действовал в осторожной манере. Хозяева набили лишь 30% владения и сосредоточились на защите в среднем блоке. Базовой схемой лондонцев оказалась 5-3-2. Расстановка мешала фланговой игре «Ливерпуля»: пока Алли и Танги Ндомбеле бросались на Трента Александер-Арнольда и Эндрю Робертсона, партнеры страховали.

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Ндомбеле (восьмерка) выдвинулся на Робертсона, который принял мяч в первой линии. Санчес и Уинкс тут же подстраховали Танги. За спиной француза открылись Милнер и Жота. Результат – атака «Ливерпуля» остановилась, мяч улетел в аут Фото: Other Agency

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К плотности на флангах «Тоттенхэм» добавил переходные фазы. Столичная команда регулярно ловила «Ливерпуль» на перестроениях. Главный пример – эпизод перед голом, в рамках которого Ндомбеле подарил идеальный пас Харри Кейну.

Ндомбеле ассистировал из свободной зоны. Причина – полузащитники «Ливерпуля» не успели выстроить линию и встретить француза. Пас Танги достоин отдельной похвалы. До пропущенного мяча Ибраима Конате дважды остановил передачи за спину, на 9-й и 13-й минутах. Экс-игрок «Лиона» быстро оценил эпизод и покатил под правую ногу Харри, до которой чужому центрдефу было не дотянуться.

В результате паса Ндомбеле мяч прикатился к Кейну с дальней от Конате стороны. Защитник «Ливерпуля» не смог бы оборвать передачу Фото: Other Agency

«Ливерпуль» капитулировал перед резкими выпадами «Тоттенхэма». Главные моменты до перерыва – удары Хынмин Сона на 16-й и Алли на 30-й минутах (вместе составили почти 40% от всех xG команды) – хозяева выбили в контратаках. Зато игроки Клоппа адаптировалась в атаке.

Во-первых, «Ливерпуль» прибегнул к забросам на вингеров. Главным адресатом оказался Садио Мане. Сенегалец открывался в кармане между Давинсоном Санчесом и Эриком Дайером. Примеры – моменты на 8-й и 32-й минутах. Во-вторых, гости подмяли подбор. Как минимум три удара мерсисайдцев в первом тайме пришли после отскока. Вместе тонкости привели к голу Диогу Жоты.

В начале голевого эпизода Мане принял мяч за спиной Санчеса Фото: Other Agency

Перед ассистом Робертсон подхватил мяч на подборе Фото: Other Agency

Во втором тайме игра перевернулась: «Тоттенхэм» получил больше владения (55% даже до удаления Эндрю Робертсона) и хвастал атакующими ходами, «Ливерпуль» откатился к более скромному рисунку.

Для игры на мяче Конте продумал два инструмента. В обоих случаях Антонио использовал преимущества схемы с тремя центрдефами. Первым ходом оказались рывки восьмерок в полуфланговые зоны. Пока крайние защитники «Ливерпуля» следили за Эмерсоном и Райаном Сессеньоном, а Конате и Жоэль Матип занимались Кейном и Соном, пространство между пустовало. Из похожей ситуации пришел момент «Тоттенхэма» на 55-й минуте, третий по ценности с точки зрения xG (0,47).

Алли открылся в полуфланге, где принял мяч и отпасовал под удар Кейна на 55-й минуте Фото: Other Agency

Для второго хода Конте использовал Эмерсона. Первый намек на эффективную игру бразильца прозвенел на 13-й минуте: экс-игрок «Бетиса» прострелил под удар Кейна. Во втором тайме вингбек отметился трижды. На 48-й минуте Роял вновь отпасовал под выстрел Харри, на 52-й выбил угловой, а на 83-й выдумал острый навес, который упустили Сессеньон и Лукас Моура. Каждый раз южноамериканец вкладывался в атаку «Тоттенхэма» с фланга.

Конте максимально пользовался шириной, которую дали высокие позиции вингбеков. Если крайки «Ливерпуля» оставляли оппонентов без внимания, те создавали угрозу лично. Если Робертсон и Трент действовали плотнее, вскрывались полуфланги. Клопп ответил на 60-й минуте, когда заменил Тайлера Мортона на Роберто Фирмино. В рамках прессинга бразилец сторожил опорную зону «Тоттенхэма» и мешал доводить мяч до комфортных зон.

Фирмино прессингует по опорной зоне «Тоттенхэма» Фото: Other Agency

Планы Клоппа подкосило удаление Робертсона. Спустя пять минут Юрген снял Мане в пользу Константиноса Цимикаса, чтобы закрыть левый фланг. «Ливерпуль» вынужденно откатился в более низкую защиту, а 2:2 оказались счетом к удержанию.

С точки зрения тактики Конте и Клопп выдали почти равный матч. По умным и рабочим ходам между тренерами установилась ничья. «Тоттенхэм» превратился в фаворита благодаря мощным моментам. Кейну и компании точно обидно отпускать победу, благодаря которой можно было обойти «МЮ».

Источники данных: WhoScored, UnderStat.

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