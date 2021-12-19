Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен работой главного арбитра матча с «Тоттенхэмом» Пола Тирни. Основные претензии немца заключались в трех эпизодах.

В первом тайме нападающий лондонцев Харри Кейн в подкате попытался отобрать мяч у защитника мерсисайдцев Эндрю Робертсона и сбил соперника – Тирни показал англичанину желтую карточку. После перерыва судья удалили шотландца за похожий фол на защитнике Эмерсоне.

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«Это точно красная. Да, Робертсону тоже можно было давать красную, не самая умная попытка отбора. Но в случае с Кейном определенно должно быть удаление. Вне всяких сомнений. Нога Энди была в воздухе, и это чистое совпадение. Если бы она была на земле, случился бы перелом. Не Харри судить об этом. У нас есть видеоассистент, и вот он решает пересмотреть эпизод с Робертсоном во втором тайме. Ладно, для того он и сидит у мониторов. Но чем он занимался в первой ситуации?» – негодовал тренер.

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Эндрю Робертсон и Джеймс Милнер, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Немец также не понял момент, когда арбитр не дал пенальти на Диогу Жоте – по мнению Клоппа, португалец упал из-за нарушения, а не по своей инициативе. «Когда можно было дать пенальти на Жоте. Мистер Тирни сказал мне, что Диогу остановился в попытке заработать фол. Но, вообще говоря, когда ты собираешься ударить, ты прекращаешь бег, потому что нельзя делать и то, и другое одновременно», – сказал Клопп.

Из-за обилия спорных решений Клопп кричал в сторону Тирни в течение всей встречи и выговаривал ему перед уходом на перерыв, перед началом второго тайма и по окончании матча. Камеры захватили момент, когда коуч мерсисайдцев наезжал на арбитра после игры. Клопп пожал руки всей бригаде судей, а затем обратился к Тирни: «У меня нет проблем с другими судьями. Только с тобой! Ты никогда не играл в футбол».

Источник: Sky Sports.

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