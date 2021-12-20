Владелец «Челси» Роман Абрамович приобрел новый самолет – роскошный Boeing 787-8 Dreamliner. Сообщается, что 18 декабря лайнер прилетел из Базеля, где проводилось его оснащение, в Москву.

Dreamliner Абрамовича был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был им введен в эксплуатацию. В 2019 году началось его переоснащение в соответствии с запросами российского миллиардера.

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Самолет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест рассчитаны для охраны, 10 – для персонала и 30 – для гостей. Дальность полета при половинной загрузке составляет 18 418 км, площадь салона – 224,4 кв.м. Оператор у нового судна тот же, что и предыдущего самолета Абрамовича – Global Jet Concept.

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Каталожная стоимость этой модели составляет 248,3 миллиона долларов, а его дополнительное оснащение обойдется еще минимум в 100 миллионов, все зависит от пожеланий заказчика. На предыдущем самолете Абрамовича, который недавно выставлен на продажу за 100 миллионов долларов, была, к примеру, установлена противоракетная система. В любом случае, новый самолет Абрамовича станет самым дорогим на сегодняшний день российским частным джетом.

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