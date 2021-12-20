Футбольные клубы английской премьер-лиги отказались переносить рождественские матчи из-за коронавируса.
Несмотря на то, что лига и некоторые клубы выступали за перенос, большинство отвергло идею. Чтобы перерыв приняли, поддержать инициативу должны были 14 клубов из 20. Перерыв планировался с 28 по 30 декабря. Всего в нынешнем сезоне уже отложили 10 матчей.
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Источник: The Athletic.
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