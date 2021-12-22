«Ливерпуль» готовится к жизни после Юргена Клоппа. Агент тренера Марк Косицки заверил, что его клиент сосредоточен на «красных» и даже не думает о сборной Германии, «Баварии» и других потенциальных работодателях, но контракт немца действителен до 2024-го, и пока все указывает на уход через 2,5 года. К истечению сделки коуч пробудет на Мерсисайде целых девять лет, он не раз говорил о желании взять годовой перерыв от футбола и уделить время семье.

В начале декабря на «Энфилд» приехала «Астон Вилла», а Стивен Джеррард впервые вернулся на главный стадион в своей жизни в статусе тренера. Фанаты тепло встретили легенду и пару раз за матч исполнили чант в его честь. В красной части Ливерпуля обожают героя финала Лиги чемпионов-2005, а его возвращение в клуб кажется неизбежным.

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Англичанин регулярно отвечает на однотипные вопросы о камбэке и зачитывает по отточенному шаблону – признает, что мечтает о работе в «Ливерпуле», но понимает, что еще не готов возглавить гранд. Пока Джи мощно выступает в новой роли. По совету Клоппа Стиви обкатал идеи на молодежке «красных», потом двинул в Глазго и вернул «Рейнджерс» на вершину шотландского футбола.

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Осенью Джеррард решился на новый вызов и принял предложение «Астон Виллы». Стиви сразу заподозрили в коварстве – якобы он перебрался в АПЛ, чтобы каждую неделю быть на виду у боссов «Ливерпуля». Экс-полузащитник подбирается к заветной должности, но ему придется подождать: «красные» возрождают традицию лучших лет «Энфилда» и сами готовят преемника Клоппа.

Стивен Джеррард и Юрген Клопп в матче «Ливерпуль» – «Астон Вилла» Фото: Getty Images

В 60-х величайший тренер в истории мерсисайдцев Билл Шенкли основал «Бутрум» – шотландец переоборудовал комнату с бутсами игроков под переговорку, в которой он вместе со штабом разбирал игру команды, анализировал соперников, разрабатывал тактику и совещался с помощниками. Традиция просуществовала до 90-х и подарила клубу преемственность.

Через «Бутрум» прошли Боб Пейсли и Джо Фэган, они поочередно прокачались с позиции ассистента коуча до первого тренера. Позже по тому же сценарию после отставки Грэма Сунесса прошел Рой Эванс. Главный конкурент Джеррарда надеется повторить их судьбу – это ассистент Юргена Клоппа Пеп Линдерс.

Шансы тактического гика из Нидерландов не стоит недооценивать, боссы «красных» привыкли искать ресурсы внутри. В начале сезона владельцы «Ливерпуля» из Fenway Sports Group сдались в борьбе за сохранение спортивного директора Майкла Эдвардса – функционер привел в клуб Ван Дейка, Алиссона и Салаха, по пути зарабатывая десятки миллионов на периферийных игроках.

Летом Эдвардса заменит его ассистент Джулиан Уорд. Руководители «Ливерпуля» рассматривали множество вариантов, но остановились на знакомой кандидатуре. Им нужен человек, обладающий необходимыми скиллами, при этом хорошо разбирающийся в структуре и процессах клуба. То же самое будет с поиском нового тренера.

Пеп Линдерс Фото: Getty Images

Уход Клоппа станет огромным событием для «красных» вне зависимости от имени следующего тренера, но правление хочет минимизировать изменения и сделать переход к новому этапу плавным, боссы не собираются выстраивать систему заново. Юрген предпочитает ресурсы академии трансферному рынку, и президент FSG Майк Гордон придерживается той же концепции в формировании персонала команды. Линдерс, как и Уорд, близок к Гордону, что увеличивает его шансы.

Некоторые ассистенты не стремятся выше, их отталкивает дополнительное давление и внимание прессы – Пеп не из таких. Публично тренер никогда не придавал значения разговорам о будущей работе первым номером в «Ливерпуле», но близкие к нему люди уверены, что он предвкушает вызов. Пример Уорда подогревает веру сотрудников клуба в повышение Линдерса.

38-летний нидерландец всего раз работал главным тренером – в 2018 году с позволения Клоппа он уехал на родину и принял НЕК во втором дивизионе. Он покинул команду всего через пять месяцев, после поражения в плей-офф за путевку в Эредивизи. Многие посчитали, что Пеп слишком слаб для роли самостоятельного специалиста, но все оказалось сложнее: Линдерс ушел из «Ливерпуля», чтобы быть ближе к боровшемуся с раком отцу, а ближе к концу сезона пообещал Клоппу вернуться.

Пеп Линдерс, Юрген Клопп Фото: Getty Images

До истории с НЕК Пеп был главным по работе с академией и обеспечивал молодежи плавный транзит в первую команду, но Клоппу понадобился новый ассистент после ухода Желько Бувача. В вишлисте Юргена была только одна фамилия – Линдерса. Немец доверяет нидерландцу весь тренировочный процесс: он не просто проводит занятия, но и планирует каждую тренировку. Бувач работал с Клоппом 17 лет, Юрген называл помощника «мозгом» тренерского штаба. Фанаты переживали за уход Желько, но Пеп без проблем освоил новые обязанности. «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в первом сезоне с Линдерсом на бровке, на второй год клуб победил на Клубном чемпионате мира и выиграл титул Премьер-лиги.

Пеп восторженно отзывается о Клоппе, но не пытается ему нравиться – The Athletic пишет, что он регулярно ставит под сомнение решения Юргена и спорит с ним на собраниях тренерского штаба. Немец поощряет такое, коуч требует, чтобы при выборе состава, определении тактики и подготовке к конкретному матчу звучали разные мнения.

Клопп пришел в «Ливерпуль» в 2015 году и распустил всю команду Брендана Роджерса за исключением тренера вратарей. Президент FSG Майкл Гордон убедил Юргена дать шанс молодому спецу из Нидерландов, пообещав, что они найдут общий язык. Через пару месяцев немец позвонил работодателю с шутливой претензией: «Майк, ты был совершенно неправ. Ты сказал, что Пеп мне понравится, но вышло не так... Он не просто нравится мне, я его обожаю!»

Линдерс рано закончил с футболом из-за тяжелой травмы колена, но быстро переключился на работу коучем. Он тренировал молодежку ПСВ и «Порту», а в 2014 году перешел в «Ливерпуль», где рулил командой U-16. Главным плодом его трудов стал прогресс Трента Александер-Арнольда – англичанин был у Пепа капитаном и играл в полузащите.

«Страсть Пепа к футболу была чем-то, с чем я раньше не сталкивался. Внимание к деталям, воля к победе – это невероятно. Именно в таком я нуждался. Мы вдвоем часто оставались на базе в течение нескольких часов после тренировки, пасовались, дурачились. Иногда мы задерживались так надолго, что на поле выключали освещение», – вспомнил Трент.

Главное преимущество Линдерса – погруженность в тактику. Он показал, что может эффективно работать со звездными игроками вроде Мохамеда Салаха и Садио Мане. Пеп продумывает планы, которые позволяют самым ярким футболистам реализовывать потенциал и становиться лучше. Он часто говорит о том, что «Ливерпулю» нужно оставаться непредсказуемым, постоянно развиваться и изменять игру.

За последние годы фанаты хорошо узнали Линдерса и привыкли видеть его рядом с Клоппом. Пеп разделяет с немцем обязанности не только на тренировочном поле: перед кубковыми встречами именно он проводит пресс-конференции и отвечает на вопросы прессы в качестве представителя «Ливерпуля». До отставки Юргена еще 2,5 года, и Джеррарду нужно совершить чудеса с «Астон Виллой», чтобы стать его преемником. «Красные» устали от доминирования «Сити» и вырастили своего Пепа.

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Источники: The Telegraph, The Athletic, Sports Illustrated

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