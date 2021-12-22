Самым очевидным выбором на звание величайшего аутсайдера в истории АПЛ однозначно можно считать чемпионский «Лестер». Трудно побить достижение культовых героев, которые чудом не вылетели, а на следующий год взяли титул. Однако по историческому значению для всего английского футбола одна скромная команда превосходит даже сказку Джейми Варди и Клаудио Раньери. В 2021 году самые юные болельщики скорее всего смутно представляют, что скрывается за этим названием, но 18 лет назад дерзкий «Болтон» гремел так, что трясло всех фаворитов – от «Ливерпуля» до «Арсенала».

Великая и красивая история с печальным концом началась в 2001 году, когда команда молодого тренера Сэма Эллардайса из небольшого города неподалеку из Манчестера пробилась в высший дивизион через плей-офф Чемпионшипа. Положение «Болтон Уондерерс» казалось максимально шатким: руководство с трудом расплатилось с долгами после предыдущего захода в Премьер-лигу в 1999-м и до сих пор имело весьма скромные возможности для усиления. На фоне других новичков – бывшего чемпиона «Блэкберна» и «Фулхэма» с богатым владельцем Мохаммедом Аль-Файедом – «рысаки» выглядели очевидным кандидатом на немедленный вылет.

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Стадион «Болтона» Фото: Getty Images

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Биг Сэм прошел молодежку «Болтона» и в общей сложности выступал за взрослую команду 10 лет. Он тепло относился к клубу, поэтому без раздумий покинул «Ноттс Каунти» и принял новый вызов. Ему удалось втащить аутсайдера в АПЛ с минимумом ресурсов, но амбиции Эллардайса на этом не заканчивались. Он не видел смысла выходить в элитный дивизион, чтобы через несколько месяцев скатиться обратно. Тренер поставил цель полностью преобразить структуру и подготовить «Болтон» к переменам в европейском футболе.

На стыке 1990-х и 2000-х Англия оставалась оплотом футбольного консерватизма. Только Арсен Венгер внедрял новые методы и не боялся усиливать «Арсенал» ноунеймами из континентальной Европы. В большинстве других клубов тренеры полагались на примитивную тактику, которая приносила результат еще полвека назад, и доверяли воспитанникам из британской глубинки. Биг Сэм казался воплощением всех стереотипов об английском спорте: выступал на позиции центрального защитника, прошел через четыре дивизиона, любил вступать в жесткие единоборства, огрызался на соперников, действовал просто, но эффективно. Даже выдающаяся бульдожья челюсть выдавала в нем типичного наследника Британской империи.

Сэм Эллардайс, «Болтон» Фото: Getty Images

Тем не менее один аспект биографии Эллардайса предопределил уникальное сочетание тренерских качеств: летом 1983 года он провел несколько месяцев в Североамериканской футбольной лиге и отыграл 11 матчей за «Тампа-Бэй Раудис». Тот опыт произвел на будущего коуча сильное впечатление – к подготовке в Штатах относились намного серьезнее, чем в Англии. Игроки в соккер занимались на одной тренировочной базе с командой НФЛ и пользовались самой передовой инфраструктурой. Эллардайс вспоминал, что за короткий отрезок за границей научился большему, чем за много лет на родине.

С американскими спортсменами занимались массажисты, физиотерапевты и диетологи, а команда аналитиков исследовала статистические данные и готовила к каждому матчу огромное досье. После назначения в «Болтон» Биг Сэм получил от руководства неограниченную свободу для постройки долгосрочного проекта. Первым шагом стало расширение штаба по аналогии с американской системой – скоро специалистов в клубе стало чуть ли не больше, чем футболистов. Эллардайс старался контролировать каждую мелочь – от способа растяжки перед игрой до компании-производителя напитков, которые пили запасные перед выходом на замену.

«Они создали на базе клуба то, что мы называли оперативным штабом, – рассказал выступавший за «Болтон» защитник Майк Уитлоу. – Я всегда много качался с весами, но тренеры попросили меня сбавить обороты. Вместо этого они организовывали массаж, занятия пилатесом и йогой. Я был динозавром и приближался к завершению карьеры, но Сэм и его ребята говорили: «Делай эти упражнения, ешь это, а к тому не притрагивайся!» В жизни не чувствовал себя таким здоровым. Сэм и его штаб на много лет опередили время».

Рафаэль Бенитес и Сэм Эллардайс Фото: Getty Images

Кропотливый подход Эллардайса сходу дал результаты в Премьер-лиге. Хотя букмекеры считали его команду фаворитом на вылет, в первом же туре сезона-2001/02 «Болтон» разнес «Лестер» со счетом 5:0. За стартовым триумфом последовали другие громкие результаты: победы над «Мидлсбро», «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». После семи туров новичок возглавлял таблицу. Провести на таком уровне весь год не получилось – серия поражений отбросила «Болтон» к зоне вылета. Но Биг Сэм отстоял 16-е место и добился главного: сохранил место в АПЛ на следующий сезон.

Параллельно с техническими и научными нововведениями тренер искал варианты для усиления. Ему удалось бесплатно заполучить бесплатно заполучить двух талантов мирового уровня. По ходу первого сезона в Премьер-лиге к команде присоединился чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Юри Джоркаефф из «Кайзерслаутерна». Летом приехал яркий дриблер Джей-Джея Окоча, который до этого выступал за «ПСЖ». Еще один гениальный ход в то же трансферное окно – аренда Ивана Кампо, который страдал из-за недостатка игровой практики в «Реале». Из чисто британской команды «Болтон» превратился в самого интернационального андердога АПЛ.

Юри Джоркаефф, «Болтон» Фото: Getty Images

В истории полно примеров, когда тактика привлечения статусных игроков в маленький клуб не срабатывала. Разница между ними и «Болтоном» в том, что Биг Сэм приглашал футболистов с континента не только ради шика и статуса. Каждому новичку он отводил конкретную роль и уделял огромное внимание адаптации. Как минимум двое сотрудников клуба постоянно следили, чтобы у легионеров было все необходимое: искали съемное жилье, школы и репетиторов по английскому, открывали счета в банке и занимались страховкой. Подобное внимание полностью отгораживало от рутины, которая часто вгоняет спортсменов в уныние после переезда.

Кампо, который до этого выступал только в защите, Биг Сэм перевел в центр поля. Чтобы приспособиться, Иван смотрел записи с выступлениями Клода Макелеле и Фернандо Редондо. Игрок опасался провала, но тренер оказался прав – после нескольких слабых перфомансов в обороне испанец превратился в выдающегося опорника. «Я должен был перехватывать мячи и быстро вырезать передачи на Окочу и Джоркаеффа, – вспомнил Кампо. – Оставшуюся часть карьеры я провел именно на этой позиции. Сэм обладал воображением, которого недоставало большинству его коллег».

После нескольких смутных лет между дивизионами в «Болтоне» наступила стабильность. В воротах тащил финн Юсси Яаскеляйнен, никогда прежде не выступавший за границей. В обороне сформировался костяк из Майка Уитлоу, француза Брюно Н’Готти и исландца Гудни Бергссона. В атаке Джоркаефф и Окоча комбинировали с воспитанником «Уондерерс» Кевином Ноланом и датчанином Хенриком Педерсеном. «Это было невероятное преображение, – рассказал Уитлоу. – Мы внезапно оказались в одной команде с невероятно талантливыми игроками, которые по разным причинам сбились с пути. Но они не проявляли высокомерия и упорно тренировались. Им хотелось только играть в футбол, как и остальным».

Главным символом «Болтона» считался Окоча – в те годы нигериец с космическим дриблингом и точным ударом с любой дистанции восхищал английских болельщиков не меньше, чем Роналдиньо в «Барселоне» через несколько лет. Эллардайс не ограничивал фантазера, который почти каждый матч изобретал новые финты, а, наоборот, поощрял его. «Разница между Джей-Джеем и остальными в том, что он исполнял трюки в нужный момент и на нужном участке поля, – объяснил Биг Сэм. – Он придавал нашей атаке не только блеск, но и надежность».

Джей-Джей Окоча, «Болтон» Фото: Getty Images

Когда в последнем туре сезона-2002/03 «Болтон» обыграл «Мидлсбро» и остался в АПЛ, легионеры команды сделали круг почета с флагами Франции, Исландии, Ямайки, Нигерии, Испании и Дании. В тот момент, несмотря на непохожесть футболистов, «Уондерерс» казались самой сплоченной командой Премьер-лиги. Тренер использовал самые разные методы, чтобы сблизить футболистов. «В ларьке рядом со стадионом продавали мерзкие закуски вроде мороженого из кровяного пудинга или бараньей мошонки, – вспомнил Уитлоу. – Если мы проигрывали с разницей в три гола, то игроки должны были пойти туда и съесть баранью мошонку. Если мы выигрывали с такой же разницей, то это приходилось делать тренерам».

Эллардайс находил подход к любому футболисту. В 2003-м перед подписанием контракта с Кевином Дэвисом он отправил известного вредными привычками полузащитника в лагерь для похудания на Мальорке. Английский задира по душам пообщался с Биг Сэмом и совсем не обиделся на обвинения в лишнем весе. После трех недель занятий и особой диеты в Испании Дэвис вернулся в идеальной форме. На старте сезона ему и всем остальным игрокам выдали «Библию «Болтона» – кодекс правил, касавшийся всего: от режима сна до поведения за пределами поля.

Болельщики «Болтона» празднуют сохранение места в АПЛ Фото: Getty Images

Команда продолжала прогрессировать – от борьбы за выживание она продвинулась к восьмому месту в чемпионате и финалу Кубка лиги. В матче за трофей «Уондерерс» уступили «Мидлсбро», но футболисты не захандрили и летом 2004-го подошли к новому сезону еще более мотивированными. Успехи обеспечили Биг Сэму мощную поддержку: «Болтон» усилился легендой «Реала» Фернандо Йерро, Эль-Хаджи Диуфом и Гэри Спидом. Даже без Джоркаеффа, который ушел из-за разногласий по новому контракту, команде удавалось навязывать равную борьбу фаворитам и бороться за еврокубки.

В сезоне-2004/05 «Болтон» превзошел прошлогодний результат – поднялся на шестое место и лишь по дополнительным показателям уступил пятую строчку «Ливерпулю», который в том сезоне выиграл Лигу чемпионов. На пути к историческому достижению команду сильно трясло: вслед за серией из 10 матчей без побед осенью и зимой «Уондерерс» провел 10 встреч без поражений. Статус самого мощного андердога чемпионата подтвердили победы над «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

«Мы чувствовали, что можем доставить проблемы кому угодно, – отметил Йерро, который провел в «Болтоне» всего год, но обрел культовый статус. – Я уже в подтрибунке ощущал, как люди ненавидят выступать на «Рибок Стэдиум». Окоча был великолепен на стандартах. Каждый штрафной или угловой превращался для нас в голевую возможность».

Фернандо Йерро, «Болтон» Фото: Getty Images

Самый впечатляющий результат «Болтон» добыл уже в четвертом туре – тогда на «Рибок Стэдиум» с минимальным счетом пал «Ливерпуль». «Это был дикий матч, – вспоминал Хаби Алонсо. – Забросы, подборы, единоборства со здоровяками вроде Нолана и Дэвиса. Эллардайс жевал жвачку и выкрикивал указания из технической зоны. Я слышал его, несмотря на громкую толпу. Когда «Болтон» зарабатывал штрафной и защитники шли на нашу половину, мне казалось, что газон сотрясается».

Арсен Венгер и Рафаэль Бенитес обвиняли Эллардайса в средневековой тактике, но тот лишь смеялся и отвечал, что соперники злятся из-за неуступчивости его команды. За незамысловатыми забросами стояла титаническая работа тренерского штаба, благодаря которой даже выступление в Кубке УЕФА не пошатнуло позиции «Болтона». Групповой этап еврокубка в сезоне-2005/06 команда прошла без поражений, но вылетела от «Марселя» в первом раунде плей-офф. Дебют все равно получился успешным, а в чемпионате «Уондерерс» заняли достойное восьмое место.

Положение «Болтона» казалось незыблемым, но руководство решило, что Биг Сэм прыгнул выше головы. За все годы в команде он ни разу не тратил на новичка больше пяти миллионов евро. Летом 2006-го Эллардайс побил этот рекорд и купил капризного Николя Анелька у «Фенербахче» за 12 миллионов. Французский нападающий не прижился в нескольких топ-клубах, но сразу почувствовал себя комфортно в «Болтоне». «Рысаки» снова обыграли «Арсенал» и «Ливерпуль». Воодушевленный Эллардайс нацелился на Лигу чемпионов.

Эль-Хаджи Диуф и Николя Анелька, «Болтон» Фото: Getty Images

Для выхода в главный еврокубок он попросил еще трех новичков, которые суммарно обошлись бы клубу в семь с небольшим миллионов евро, но получил отказ. Для функционеров финансовая стабильность значила больше спортивных успехов. Биг Сэму намекнули притормозить – владельцев вполне устраивало место в середине таблицы. «У них не было амбиций, чтобы бороться за ЛЧ, – страдал Эллардайс. – Мое сердце было разбито».

Отношения с руководством испортились. В январе 2007-го разочарованный тренер договорился об уходе из клуба. Совсем недавно он вошел в шорт-лист кандидатов на должность в сборной Англии. Футбольная ассоциация предпочла Стива Макларена, но Сэм почувствовал, что готов сменить обстановку. По соглашению с боссами Сэм должен был проработать в «Болтоне» до конца сезона, но когда о разрыве контракта узнали журналисты, руководство не дождалось завершения чемпионата и рассталось с легендой, когда оставалось еще два тура.

Эллардайс остался профессионалом и привел любимый клуб к седьмому месту. Его уход ознаменовал падение в нижнюю часть таблицы. «Болтон» менял по три тренера за сезон, но больше ни разу не ворвался в первую десятку, а в 2012-м вернулся в Чемпионшип. С тех пор административные ошибки и нерасчетливое руководство вогнали «Уондерерс» в финансовую яму – из-за долгов перед стартом сезона-2019/20 у команды сняли 12 очков. Теперь «Болтон» прозябает в третьем дивизионе и в ближайшем будущем вряд ли замахнется на Премьер-лигу.

По воспоминаниям футболистов, команда Эллардайса выглядит реальным воплощением клуба «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо». Несмотря на культурные и национальные различия, спортсмены проводили время друг с другом и по-настоящему сблизились: вместе играли в дартс, ходили на концерты, устраивали любительские турниры по бильярду. Брутальный Дэвис учил энерджайзера Окочу играть в снукер – 15 лет спустя, когда клубы превратились в глобальные корпорации, такое единство вызывает мощный приступ ностальгии.

Превращение из сомнительного аутсайдера в главную грозу Большой четверки выглядело сказочным, но абсолютно логичным. В отличие от «Лестера», который скакнул из подвала на самый верх за год, «Болтон» двигался туда постепенно. Его успехи основывались не на драматичном стечении обстоятельств, а на кропотливой работе и революционных методах. Врачи, аналитики, тренеры и функционеры, которые сотрудничали с Биг Сэмом в «Болтоне», позже работали в «Манчестер Сити», «Лидсе», «Ливерпуле», «Андерлехте» и «Челси». С их помощью Эллардайс, который сейчас кажется забавным ископаемым, показал, что можно добиться чего-то уникального без огромных трат и опыта в топ-клубах.

Спустя много лет Биг Сэм исполнил мечту и возглавил сборную, но испортил впечатление о себе скандалом с трансферными махинациями. После работы в «Ньюкасле», «Блэкберне», «Вест Хэме», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвиче» «Болтон» так и остался главным клубом в его карьере. Только там штаб Эллардайса оставался одновременно семьей и воплощением профессионализма. Возможно, если бы руководство рискнуло и доверилось тренеру, сейчас «Болтон» находился бы на вершине футбольной иерархии вместе клубами, которым он доставил столько проблем в середине 2000-х.

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