27-летнему защитнику «Манчестер Сити» Бенджамину Менди, который явился на слушание в Королевский суд Честера по обвинению в серии серьезных преступлений на сексуальной почве, было предъявлено обвинение в еще одном изнасиловании.

Теперь француз обвиняется в семи случаях изнасилования в отношении пяти женщин. Последнее преступление касается нового заявителя и, как утверждается, имело место в июле этого года. Более ранние инциденты предположительно произошли в период с октября 2020 года по август 2021-го.

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Менди находится под стражей с августа. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок. Ему трижды было отказано в освобождении под залог.

Чемпионат Англии «Сити» изъял из продажи джерси обвиненного в изнасиловании Менди 13/09/2021 В 20:24