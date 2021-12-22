Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алсу Абдуллина подписала контракт с «Челси». Соглашение рассчитано на 2,5 года, девушка присоединится к новой команде во второй половине сезона-2021/22.
В «Челси» Абдуллина, на счету которой 19 матчей и 1 гол в составе сборной России, будет выступать под 27-м номером.
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«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от «Челси», я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы.
Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших. Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев», – сказала Алсу.
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