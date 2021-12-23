Британское подразделение издательства HarperCollins принесло извинения владельцу «Челси» Роману Абрамовичу после урегулирования иска о клевете, поданного в связи с выпущенной в прошлом году книгой «Люди Путина» об отношениях президента России с олигархами.

Автор книги Кэтрин Белтон, журналист-расследователь агентства Reuters, написала, что Владимир Путин заказал Абрамовичу покупку «Челси». В книге было опровержение миллиардера, который заявил, что он купил клуб в 2003 году без чьей-либо инициативы, но в HarperCollins сообщили, что новые издания книги будут содержать более подробное объяснение мотивов Абрамовича.

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Издатель также признал, что заявление в книге сделано на основании слов двух неустановленных лиц и Сергея Пугачева, финансиста, который раньше находился в окружении Путина, но сейчас живет в другой стране.

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HarperCollins и Кэтрин Белтон извинились за «аспекты книги, которые не были так ясны, как им хотелось бы». Белтон отдельно заявила, что утверждение о покупке «Челси» не было признано ложным, и в новых изданиях всем будет ясно, насколько незначительны любые поправки.

На официальном сайте «Челси» появилось заявление пресс-секретаря Абрамовича, в котором сообщается, что владелец «Челси» одобрил внесенные в книгу правки.

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Источники: Washington Post, официальный сайт «Челси».

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