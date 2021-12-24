Немецкий сайт Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги.

Первое место делят три нападающих Мохамед Салах из «Ливерпуля», Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Ромелу Лукаку из «Челси» – всех оценивают в 100 млн евро. Второе место разделили Бруну Фернандеш из «МЮ» из Кевин де Брёйне из «Сити» – оба стоят по 90 млн. Третья позиция – сразу за четырьмя игроками, которых оценили в 85 млн. Это Рахим Стерлинг и Фил Фоден (оба – «Сити»), а также Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо (оба – «МЮ»).

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Стоимость Криштиану Роналду оценена в 35 млн – столько же стоят, например, Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Хаким Зиеш из «Челси».

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Источник: Transfermarkt.

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