Вингер «Ливерпуля» Такуми Минамино установил мировой рекорд Гиннеса по отбитым пятюням за одну минуту. Это произошло еще в 2014 году – на тот момент игрок «Сересо Осака» дал пять 187 людям за 60 секунд. Рекорд Минамино продержался всего два года: в 2016-м житель Сан-Диего отбил пять 290 раз за минуту.

«Да, я был рекордсменом по пятюнаям за минуту. Это случилось, когда я играл за «Сересо Осака», на мероприятии, организованнои клубом для болельщиков. Около 200 человек выстроились в очередь в торговом центре, и, поскольку я был самым молодым игроком в команде, выбрали меня. Пришлось пробежаться и дать всем пять, благодаря чему я попал в Книгу рекордов Гиннеса. Это очень хорошее воспоминание, и мы до сих пор об этом говорим. Было бы неплохо, если бы я так отмечал голы за «Ливерпуль», – сказал Минамино официальному сайту.

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